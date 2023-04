House of the Dragon tendrá una segunda temporada con menos episodios: ¿Habrá una tercera?

'House of the Dragon'. Foto: Reprodução HBO Max

Desde el estreno de House of the Dragon, precuela y spin-off de Game of Thrones, se supo que sería una serie de pocas temporadas. Los escritores de esta historia no quieren extenderse mucho mientras cuentan los hechos con los que se forjó el imperio de la casa Targaryen.

Dependían del éxito de la primera temporada, cosa que consiguieron en 2022. Se confirmó la segunda justo en los últimos episodios y en los meses posteriores han habido muchas especulaciones con respecto a su desarrollo.

Lo primero es que seguramente tendrá menos episodios. Según reseña Deadline esta segunda entrega de House of the Dragon llegará con ocho capítulos, contrario a los 10 de la anterior. Lo segundo es que su fecha de estreno se retrasó; se esperaba que saliera en este 2023, pero se postergó para el verano (norteamericano) del 2024.

También te puede interesar: Fans de Harry Potter no están contentos con la serie que prepara HBO del famoso niño mago

Y entonces, ¿habrá una tercera? eso lo deberán responder los ejecutivos de HBO, de quienes se filtró que ya analizan la continuidad de las historias que rodean a la familia Targaryen y el juego por el poder de Westeros.

El reporte de Deadline dice que la tercera temporada ya está a punto de ser confirmada. Restan algunos detalles de acuerdos entre George RR Martin y sus colaboradores para el desarrollo de los guiones. También quieren saber si en esta entrega se terminará la serie o si se extenderá hasta una cuarta y última.

La segunda temporada de House of the Dragon no se ha empezado a rodar. Los actores y actrices ya fueron convocados a los estudios en el Reino Unido para iniciar pronto los trabajos y tener todo listo para el próximo año.