Karely Ruiz pide normalizar no usar brasier con explícita fotografía

Karely Ruiz pide normalizar no usar brasier

Karely Ruiz nunca ha tenido de miedo o pudor de mostrar su cuerpo, y ahora ha hecho una petición a través de sus redes sociales, la cual ha sido apoyada por otras mujeres.

Karely Ruiz. (Foto: Instagram.)

La infuencer de 23 años ha pedido que no se juzgue el no usar ropa interior. Ruiz escribió: “Normalicen no usar braa jajajaja por favor”. El mensaje fue acompañado de una atrevida fotografía.

Aunque recibió algunas criticas por mostrar demás en dicha imagen, hubo otras mujeres que apoyaron su propuesta.

“Hubo un tiempo que lo hacía y para qué quieres, a los hombres se les iban los ojos y las mujeres me veían con cara de odio, en ese aspecto México es de mente cerrada”, escribió una de sus seguidoras de Instagram. Mientras que otra de sus fans explicó, “la sociedad no está lista para nuestra comodidad :/”.

Karely Ruiz pide normalizar no usar brasier

También te puede interesar: Karely Ruiz se despide de Andrés García tras su muerte

¿Qué hacía Karely Ruiz antes de ser famosa?

Antes de ser famosa, Karely Ruiz vendía dulces en la calle. La influencer a veces regresa al puesto donde trabajaba, ella ha platicado que muestra con orgullo sus orígenes y no se avergüenza de dónde viene. En algún momento la modelo también comentó que comenzó a estudiar la carrera técnica en enfermería.