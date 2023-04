Leonardo García llega al funeral de Andrés García y asegura: “él y yo estamos conectados, estamos en paz”

Después de muchos rumores y especulaciones uno de los hijos de Andrés García sí llegó a su funeral, se trata del actor Leonardo García quien explicó que “ya no le dio tiempo de encontrase con su padre” con el cual ya planeaba una reconciliación.

Leonardo García

Durante su llegada Leonardo fue cuestionado por los medios de comunicación sobre si había logrado despedirse de él con amor, al lo que respondió de forma tajante: “él era de carácter fuerte, yo también pero el amor siempre estuvo, está y seguirá”.

El hijo de Andrés García que llegó acompañado de su madre Sandra Vale, también hizo en énfasis en su relación: “él y yo estamos conectados, estamos en paz”.

Leonardo García también dijo que no le sorprende la muerte de su padre, “yo creo que ya fue lo mejor porque el último año él ya estaba sufriendo mucho, ya la estaba pesando muy mal y él me había dicho que ya se quería ir”.

Finalmente dijo que ya no tocará más el tema del distanciamiento de su padre y en cuento a su hermano Andrés aclaró, “está viendo si puede venir para acá, pero como él maneja una cadena de joyería muy importante no podía dejarlo así porque es su trabajo y no es en México, es en Estados Unidos. Como no sabíamos si era real o no era real, porque ya llevaba mucho tiempo que sí y que no, entonces no podía él dejar un puesto tan importante”.