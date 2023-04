“Estoy devastado por no haberme podido despedir”, Roberto Palazuelos y su emotivo mensaje a Andrés García

Roberto Palazuelos se encuentra en Brasil, lugar desde donde mandó un mensaje a través de redes sociales, después de enterarse de la muerte de Andrés García.

Roberto Palazuelos y Andrés García @leonardogarciaof

“Recibo la triste noticia que se me fue Andrés, a miles de km de México,una de las personas más importantes en mi vida,la razón por la que me convertí en actor alguien a quien quise como un padre, estoy devastado por no haberme podido despedir de él y decirle cuánto lo quería, desgraciadamente gente ambiciosa que solo quería sus vienes lo alejo de mi y de sus hijos”, comienza el mensaje.

Y continúa, “siempre lo recordaré y creo que este dolor nunca se me va a quitar, él fue mi gran amigo y como un padre para mí, fue toda una vida llena de historias y risas,le pido a Dios lo tenga en su gloria y me ayude a mi con este dolor que me parte el corazón,solo el sabe lo importante que Andrés fue para mi, adiós leyenda querido padre,siempre te extrañare y te llevare en mis oraciones”.

Te puede interesar: La razón del distanciamiento entre Andrés García y sus hijos

¿Por qué se separaron Roberto Palazuelos y Andrés García?

Fue a principios de 2021, que el rumor de que Roberto Palazuelos sería el heredero universal de la fortuna de Andrés García, sembró un conflicto entre ambos actores que más adelante arreglaron ya que Andrés conocía a Roberto desde niño y lo consideraba un hijo. Esta fue la razón original por la que Andrés García incluyó a Roberto Palazuelos en su testamento, además de conferirle el rol de administrador de la porción de su fortuna que correspondería a sus hijos Andrés y Leonardo García.

Sin embargo septiembre de 2021, Roberto Palazuelos habría querido vender una de las propiedades de Andrés García, conocida como El Castillo, ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, sin consentimiento del actor, lo que habría causado un nuevo enojo.

“A Roberto lo había puesto como heredero, pero ya lo voy a quitar. Me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó”, dijo el actor en una entrevista a Ventaneando