La influencer y empresaria Yeri Mua nuevamente se ha visto envuelta en una polémica y es que, fue invitada al carnaval de Tihuatlán en el municipio de Tihuatlán, Veracruz y aunque muchos pensarían que causó revuelo por su aparición, es todo lo contrario, debido a que pasó un bochornoso momento ya que orinó tres veces mientras se encontraba arriba del carro alegórico.

Yeri Mua revela que orinó tres veces en carro alegórico. / Foto: Instagram

Varias horas después del evento, comenzaron a circular varios clips y videos en redes sociales donde se puede ver a Yeri Cruz Varela mejor conocida como Yeri Mua quien fue madrina de este carnaval, un poco pasada de copas.

Sin embargo, en varios momentos de la velada, la creadora de contenido veracruzana de 20 años de edad, se puso en cuclillas mientras se encontraba arriba del carro alegórico por lo que se comenzó a especular que se había hecho del baño.

Y tan solo un par de días más tarde, mediante una transmisión en vivo, Yeri Mua reveló que sí hizo del baño mientras se encontraba arriba del carro alegórico, “Tengo una cruda moral bien gacha porque anoche, pues, no tenía mucha opción y me tuve que orinar en el carrito, me oriné como tres veces, yo andaba bien miona”, dijo la oriunda de Veracruz.

“Teníamos que ir tomando a fuerzas, así como tomaba, orinaba, y me hice como tres veces y lo peor es que oriné todo el carro, dejé un charcote, me da mucha vergüenza disculpen los dueños del carrito en el que me subí. Hay unos videos en los que está el carrito alegórico y yo estaba agachada, ahí no me oriné, me oriné en la parte de abajo, tapada. Para aclarar porque dicen que según yo me oriné en el carrito, todo el mundo saca de contexto”, dijo la creadora de Yeri fibra.