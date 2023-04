“Mañana será bonito” es probablemente el lanzamiento más grande en la carera de Karol G, lo cual ha dado como resultado el aumento de su fama a nivel mundial en los últimos meses. Su música y nombre no dejan de resonar, de ahí que varias revistas la sigan buscando para entrevistas o sesiones fotográficas, una de las más recientes con GQ.

‘La bichota’ habría usado su último álbum para cerrar un capítulo oscuro en su vida, así como también para mostrar que se encuentra viviendo una nueva etapa, en la cual pretende sincerarse respecto a varios aspectos personales y profesionales.

Karol G Instagram: @karolg

Karol G y su portada en GQ

La intérprete colombiana apareció en varias portadas en los últimos meses, este 6 de abril la revista GQ lanzó su nueva edición y Karol G fue la protagonista, pero lejos de emocionarse, reaccionó con enojo por los arreglos que hicieron en su cuerpo y rostro.

“No sé ni por donde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y me siento muy cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista por la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que hicieron a mi foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”

Karol G explota contra una revista por 'modificar' su rostro (Captura de Pantalla)

Karol aprovechó para contar la forma en la expresó en varias ocasiones su inconformidad por las ediciones a las fotografías por parte del equipo creativo de la revista; sin embargo, el resultado terminó siendo el mismo. Ante la publicación, la artista se mostró decepcionada por la constante reproducción de estereotipos.

“Entiendo todas las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”

Después de que la fotografía de la portada permaneció por aproximadamente dos horas, la cuenta de Instagram de GQ borró la publicación, ya que en los comentarios comenzaron a recibir un sinfín de críticas.