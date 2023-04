¿Olvidó que iba en auto? Conductor intenta cruzar puente peatonal y se queda atorado 🙄

El transporte público es una de las formas más económicas de trasladarse a todas partes; desafortunadamente, la inseguridad y el precario mantenimiento obliga a muchos ciudadanos a comprarse un vehículo privado. Pese a tener un coche propio, el tráfico es algo que no se puede evitar, por eso, algunos conductores buscan un atajo que les ayude a economizar tiempo.

En las últimas horas, se comenzó a viralizar la hazaña que intentó realizar un hombre en calles de Guanajuato. De acuerdo a una publicación realizada en Twitter: “El hecho ocurrió cerca de las 14:00 horas cuando el conductor de un vehículo negro modelo Versa, subió al puente peatonal ubicado en Libramiento Norte” , escribió un usuario.

En Irapuato, Guanajuato, una persona intentó cruzar un puente peatonal en su auto y se quedó atorado, el hecho se hizo viral.



Para tener pruebas de lo que describía, el internauta tomó un par de fotos para exponer al sujeto que, por ahorrar un par de minutos, quedó varado en espera de apoyo vial para sacar la unidad de un lugar donde no debía de transitar.

