¿Galilea Montijo tiene una doble? TikToker se hace viral por su parecido a la conductora

En los últimos días, el nombre de Crimar González ha resonado en las redes sociales, pues la joven ha demostrado lo mucho que se parece en el aspecto físico a Galilea Montijo, razón por la que se asegura que esta pudiera ser la doble de la animadora.

Le puede interesar: ¿El divorcio afectó el buen gusto de Galilea Montijo a la hora de vestir?

¿Como inició todo?

Fue a través de la plataforma TikTok que la usuaria de nombre Crimar González, publicó un video en donde asegura que desde hace mucho tiempo se le ha comparado mucho con Galilea Montijo, pues, cuando esta estaba pequeña las personas a su alrededor afirmaban esto, aunque ella no lo consideraba.

Sin embargo, cuando González quedó convencida de su parecido luego de ver una fotografía de su boda, en donde fácilmente la hubieran podido confundir con la animadora de ‘Hoy’. “Siempre me habían dicho que me parecía a Galilea Montijo, pero yo no creía, hasta que vi esta foto con mis papás del día de mi boda”, escribió en la descripción del video que publicó en redes sociales.

Gracias a este increíble parecido, el video inmediatamente se hizo viral en internet, tanto así que su publicación acumula más de 2 mil likes, sin contar la cantidad de comentarios que realizaron algunos usuarios, pues llegaron a creer que la animadora de televisión era la que se encontraba posando en la imagen.

La doble de Galilea Montijo la está rompiendo en TikTok pic.twitter.com/qzwN0abOJe — Lo + viral (@VideosVirales69) April 5, 2023

¿Quién es Crismar González?

Luego de que la imagen se difundiera en redes sociales, la cantidad de seguidores en su cuenta también comenzaron a aumentar, esto con el objetivo de mirar muy bien sus fotografías para ver si era o no la conductora.

Muy poco es lo que se sabe de Crimar González, la chica que puede ser el doble de Galilea Montijo, pero según se puede ver en su perfil, esta tiene un negocio de decoración de uñas, está casada y tiene al menos una hija por el momento.