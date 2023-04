Jennifer López lanza marca de alcohol y es criticada por no consumirlo

Jennifer López anunció en su cuenta de Instagram, el lanzamiento de Delola, su primera marca de bebidas alcohólicas.

Lo que parecía ser un lanzamiento exitoso, que vino acompañado de un video de la artista en las costas italianas, realmente se convirtió en centros de criticas por parte de múltiples fans que no mostraron entusiasmo por el producto y al contrario, acusaron a la cantante de incoherente.

La razón principal de la ‘cancelación’ del producto es que la ‘Diva del Bronx’ ha dicho en varias oportunidades que no bebe bebidas alcohólicas desde hace mucho tiempo.

Sumado a que su esposo, Ben Affleck, es una persona que ha estado en centro de rehabilitación contra el alcohol.

Reacción en redes sociales

Los comentarios más relevantes son los siguientes:

@Kerrtut: “Pensé que has hablado abiertamente de no ser un bebedor debido a lo malo que es para ti y también para tus centros en recuperación. Esto se siente como un movimiento tan extraño por $ $, esperaba que fuera un elegante cóctel de NA cuando vi por primera vez esta publicación ...”

La intérprete de ‘El anillo’ aseguró por medio de un comunicado que esta nueva aventura había comenzado hace dos años junto a Kent Austin y Jenna Fagnan, y su manager y socio Benny Medina.

“Creo que conforme me he ido haciendo menos workaholic y he [decidido] disfrutar más de la vida... era como [esto es] algo que real, realmente quería hacer”, dijo a PEOPLE.