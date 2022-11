Jennifer Lopez abre su corazón y finalmente comparte cómo atravesó su ruptura con Ben Affleck

En el 2002, el romance entre Jennifer Lopez y Ben Affleck acaparó las portadas de las revistas de farándulas, el interés por la pareja aumentó cuando se anunció su compromiso, pero después, y repentinamente, terminaron.

Surgieron muchas dudas con respecto a la separación de la pareja, pero ambos se mantuvieron herméticos al respecto, y ahora JLo decidió compartir cómo vivió esa ruptura.

La diva del Bronx confesó que cuando cortó con Ben Afleck sintió que iba morir: “Fue muy doloroso después de separarnos. Una vez que cancelamos la boda, hace 20 años, fue el momento más angustioso, más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir”.

Después añadió: “Ahí había una parte de mí que tuve que apartar para poder sobrevivir. Fue una técnica de supervivencia, sin duda”. Esto lo dijo en una entrevista que le hicieron en una emisora de radio que transmite su contenido por Apple Music.

La actriz y cantante confesó que su amor por Ben Affleck no surgió de un flechazo, sino de la amistad. Ambos llegaron a conocerse mientras grababan “Gigli”, pero en ese entonces JLo estaba casada con Chris Judd, un coreógrafo.

Sin embargo, luego de conocer a Ben Affleck, supo que era él hombre con quien quería estar. Jennifer Lopez aseguró que este rompimiento la afectó tanto que los próximos 17 años de su vida, no llegó a hacer nada bien.

Aunque en ese tiempo se casó, tuvo hijos, participó en varias películas, sacó varios álbumes, por lo que tan mal no lo hizo. Ahora, tiene planes de sacar un nuevo material musical que se llamará “This is Me… Now”, que será una continuación del álbum que sacó en 2002, “This is Me… Then”.

“Capturo este momento, en el que me volví a reunir con el amor de vida y decidimos que estaríamos juntos para siempre”, detalló JLo sobre su próximo álbum, que será una alabanza al amor verdadero.