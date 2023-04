Jisoo de BLACKPINK revela por qué no tiene muchas fotos de cuando era pequeña

Jisoo, miembro del grupo de chicas más famoso de Corea del Sur, BLACKPINK, realizó una transmisión en vivo donde habló de un tema muy doloroso para ella, ya que involucra a sus padres.

La mayor de las integrantes de BLACKPINK, quien actualmente se encuentra promocionado su mini álbum en solitario, “ME”, compuesto de dos canciones, cuyo single principal se titula “Flowers”, confesó que no tiene muchas fotos de bebé y pequeña por sus padres la consideraban fea.

Estas declaraciones dejaron en shock a más de uno, ya que desde su debut en BLACKPINK, Jisoo fue considerada como la “belleza tradicional” del grupo, y desde entonces ha sido nombrada como una representante de la belleza de las mujeres coreanas.

La mamá de Jisoo le dijo que no le habían sacado muchas fotos de pequeña porque no le gustaba su cara

Esta no es la primera vez que Jisoo de BLACKPINK comparte que sus familiares siempre la habían considerado una chica fea, dado a que en el documental que lanzó el grupo en 2020 a través de Netflix, llamado “Blackpink: Light Up the Sky”, hizo una declaración parecida.

No obstante, en ese entonces, no especificó a cuáles familiares se refería, pues habló de manera general. Y que se empezó a sentir más segura con su imagen cuando la empezaron a considerar una belleza y varias marcas se interesaron en ella.

Estoy en shock con que la familia de Jisoo la llamara fea de pequeña, pero si era preciosísima.

Pero en esta ocasión, Jisoo admitió en una transmisión en vivo, que sus padres consideraban que era fea, y por ese motivo, no le tomaron muchas fotografías de pequeña.

Yo veo esto y se me rompe tanto el corazón 😭😭 Mi Jisoo y sus padres bien hdp 🥺



También dijo que una vez Lisa, la menor del grupo, le preguntó por qué no tenía muchas fotos de cuando era una bebé o una niña, y al contarle que su mamá le dijo que el motivo era porque no le gustaba su rostro, le prometió que mientras estuvieran juntas, ella se encargaría de tomarle muchas fotos.