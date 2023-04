¡Quedó peor! Clientes denuncian a clínica por quemarles la piel al quitarles sus tatuajes

Muchos jóvenes se realizan algún tipo de tatuaje que guarde un gran significado; asimismo, muchos enamorados utilizan esta forma de expresión para colocarse, y así demostrar todo el amor que sienten, el nombre de su pareja, mas no todo el para siempre.

Tras realizarse el tatuaje, las personas buscan un médico o especialista que les ayude a quitar ese recuerdo y poder olvidar todo, pero no todos los que se hacen llamar “doctores” cuentan con un certificado que los avale como tal y provoque que los resultados sean los mejores.

una estética se jacta de sacarte tatuajes en una sesión y obvio si te QUEMA LA PIEL pic.twitter.com/6owNeRvww4 — saludable y católica (@soneto138) April 1, 2023

En las últimas horas comenzó a circular una publicación en Twitter que sorprendió a miles de internautas: “Una estética se jacta de sacarte tatuajes en una sesión y obvio si te QUEMA LA PIEL”, es la descripción que colocó un usuario seguido de un par de fotos que muestran el mal trabajo que realizaron las personas con sus clientes.

Otro internauta aseguró que “La busqué y es re peligrosa, hace de todo, hasta liposucciones con un líquido que inyecta. Qué locura en la cabeza tienen las personas que van con esta chanta”.

La cuenta de evidenciar todo replicó que “hasta hace extracciones de verrugas, pero bueno no puse su ig porque esto no es un escrache y se ve que nunca se le quejó un cliente”.

Una mujer confesó que “Yo me saqué un tatuaje con láser en una clínica habilitada hace aprox 8 años. Era una estrella pequeña con un texto, lo hicieron en 7 sesiones, una vez al mes debía ir. No me quedó cicatriz ni nada. Siempre tuve que usar una crema para quemaduras y tener muchos cuidados”.