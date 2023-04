Denuncian a jóvenes por conseguir entradas VIP robadas para concierto de Carín León

Buenas tardes, alguien que conozca a estas 2 chicas ? Y me mande captura de su Facebook? OJO No es para nada malo, solo quiero preguntar cómo consiguieron 2 BOLETOS VIP para un concierto ya que yo los compré directamente en el Hotel Real Inn y me los robaron… 1/2

…y ellas estaban en mis lugares no las culpo hasta no saber cómo llegaron a sus manos. Daré gratificación a la persona que ayude con eso,y si ellas se comunican conmigo y no fueron ellas y me dicen quien se los vendió (comprobable) les daré la gratificación a ellas.