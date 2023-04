Jamie Lee Curtis aplaude la postura de Karol G por su portada en GQ

Actualmente los estereotipos siguen tomando un espacio en diversos ámbitos, uno de los más marcados es en la industria del entretenimiento, por lo cual varias figuras se han posicionado al respecto, Karol G es una de ellas, ya que recientemente estalló contra la revista GQ por haber ‘modificado’ su rostro y cuerpo.

También te puede interesar: Karol G explota contra una revista por ‘modificar’ su rostro

Ante el mensaje por parte parte de la cantante colombiana, muchas otras mujeres alzaron la voz como muestra de apoyo, desde artistas, influencers, fotógrafas y actrices, entre ellas Jamie Lee Curtis.

Jamie Lee Curtis (Foto: Reprodução/Instagram)

Jamie Lee Curtis envía mensaje a Karol G

Desde su cuenta de Instagram la ganadora de un premio Óscar lanzó un mensaje para Karol G, ya que se emocionó ante el posicionamiento que tomó la cantante, tomando en cuenta que podría generar consciencia sobre la representación de mujeres en los medios.

“Estoy tan feliz de que @karolg esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo. Hay algunas personas que hablan mucho como @_justinebateman_ y @andiemacdowell y yo, y me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación” escribió la actriz en la descripción de la publicación.

Finalmente, Jamie Lee invitó a varias figuras públicas a que continúen con el dialogo, con el objetivo de crear un cambio significativo en la industria y en general en la mayor parte de espacios posibles.

Karol G y su portada en GQ

La intérprete colombiana apareció en varias portadas en los últimos meses, este 6 de abril la revista GQ lanzó su nueva edición y Karol G fue la protagonista, pero lejos de emocionarse, reaccionó con enojo por los arreglos que hicieron en su cuerpo y rostro.

“No sé ni por donde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y me siento muy cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista por la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que hicieron a mi foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”

Karol aprovechó para contar la forma en la expresó en varias ocasiones su inconformidad por las ediciones a las fotografías por parte del equipo creativo de la revista; sin embargo, el resultado terminó siendo el mismo. Ante la publicación, la artista se mostró decepcionada por la constante reproducción de estereotipos.