Estos fueron los encontronazos que protagonizó Andrés García con otros actores

El pasado martes 4 de abril se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Andrés García, otra triste pérdida del mundo de la farándula mexicana, quien siempre será recordado por el gran legado que dejó en el cine y televisión gracias a las diversas producciones en las que participó a lo largo de estos años.

Le puede interesar: Viuda de Andrés García le responde a Roberto Palazuelos

Sin embargo, además de su talento, el actor también será recordado por su carácter explosivo, pues sus declaraciones de una u otra manera daban de qué hablar, protagonizando varios encontronazos con algunos miembros del espectáculo, en especial con su hijo Leonardo García.

Las polémicas con actores en las que se vio involucrado Andrés García

Leonardo García

Para nadie es un secreto que el actor se mantuvo en diversas peleas con sus hijos, e incluso se mantuvo un poco alejado de ellos, sobre todo de Leonardo a quien en su momento lo llamó Gorrón y cretino, pues este aseguró que Margarita (su viuda) lo mantenía “drogado” para poder controlarlo.

Por este motivo, desde su cama mientras, estaba conectado a un tanque de oxígeno, el reconocido actor respondió a las acusaciones de su hijo. “Lo único que ha venido es a estar de gorrón, no ha pagado la comida ante nadie. Leonardo ya cállate al pu** boca y deja de hablar pende**as y mentiras”, indicó en un video que fue publicado en su canal de YouTube, recriminando además que Leonardo no se hiciera cargo de ningún gasto hospitalario, asegurando que ya no forma parte de su familia.

Carmen Salina

Otro de los encontronazos que tuvo Andrés García fue con Carmen Salinas, quien falleció en el año 2021. Sucede que, durante una transmisión en vivo de ‘La Oreja’, Andrés García llamó “alimaña” a la actriz luego de asegurar que esta había “hablado mal de él, sin fundamento·, por lo que procedería de manera legal en su contra.

Jaime Moreno

Fue mientras se grababa la película ‘El Sexo Sentido’ en el año 1981 que Andrés García salió de golpes con su co protagonista, Jaime Moreno, todo por una mujer de nombre Adriana Vega. Es así como Moreno recordó durante una entrevista realizada para el programa ‘De Primera Mano’ que su pelea con el protagonista de ‘Pedro Navaja’ se debía a que ambos pretendían a la misma mujer.

“Una chica de España, muy linda, que vino a hacer una película con nosotros... La hicimos en Cuautla, Morelos. Le aventaba ‘el perro’ a Andrés, pero no sé por qué ya… pues lo notó que Andrés es de carrera muy larga y el chupe y Juan Camaney, ya sabes tú que el Andrés así es toda la vida y dijo: ‘No, discúlpame, pero yo me voy con Jaime Moreno, ¡Adiós!”, dijo.

Roberto Palazuelos

Tras haberse reportado que la salud de Andrés García era un poco más delicada, comenzó una batalla entre Margarita (su esposa desde hace 22 años) y Roberto Palazuelos, ya que este asegura que no le parecía correcta la forma en que se manejaba la situación, sobre todo por el hecho de exhibir y “explotar” al actor con sus videos para YouTube y el que se les prohibiera a sus hijos acercarse a él en su lecho de muerte. Esta polémica se hizo más grande luego de que Andrés García saliera en defensa de su pareja.