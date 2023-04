Fiscalía de Nuevo León abre caso contra Adrián Marcelo por presunto abuso

El pasado 6 de abril, la joven identificada como Carolina Lerma denunció públicamente al youtuber Adrián Marcelo por abuso sexual y acoso. Luego de que el caso comenzó a volverse viral, la Fiscalía General de Nuevo León emitió un comunicado sobre las medidas que tomarán.

Carolina y Adrián mantuvieron una relación sentimental durante 2021, no obstante, un año más tarde habría ocurrido su último encuentro, mismo del que se conocen los detalles por la denuncia de redes sociales.

Caso contra Adrián Marcelo

La fiscalía publicó desde sus cuentas oficiales sobre la carpeta de investigación que se abrió por el caso que expuso Carolina Lerma, todo esto con el objetivo de brindar atención integral.

“La Fiscalía General de justicia del Estado de Nuevo León informa que derivado de una publicación difundida en redes sociales de hechos relacionados con un presunto delito de índole sexual cometido por dos personas a las Que se señala específicamente, ha iniciado una carpeta de investigación y los trámites para hacer contacto con la víctima a fin de ofrecerle atención integral y asesoría legal para allegar los elementos necesarios en la indagatoria”

Denuncian a Adrián Marcelo

La joven reveló que mantuvo una relación sentimental con Adrián Marcelo durante 2021, un año más tarde se volvieron a reencontrar, aunque su último encuentro habría terminado como una de las experiencias más traumáticas en la vida de Carolina.

“Fui víctima de acoso/abuso sexual, en más de una ocasión. Mis agresores son Adrián Marcelo en febrero de 2022 y Miguel ángel en 2019. Ambos casos han sido en distintos contextos, el primero con abuso de poder y el segundo con abuso de confianza”

Luego de dar contexto sobre su vínculo comenzó a relatar el encuentro en el que Marcelo habría intentado forzarla a tener relaciones sexuales dentro de su automóvil, luego de que ella se negó surgieron varios comentarios denigrantes.

“Estando en su auto y yo expresándome acerca de todo lo que habíamos vivido y cómo me hizo sentir con su mal trato hacia mí, el comenzó a mostrar sus genitales sin mi consentimiento y empezó a masturbarse, me forzó la cara para besarme y me pidió tener relaciones sexuales con él a lo que me negué”