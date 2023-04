La llamativa respuesta de Kim Kardashian a una publicación en Instagram de Katy Perry

¿Kim Kardashian y Katy Perry se llevan mal? Según lo que se sabe de las relaciones personales y laborales de Hollywood, entre las dos no ha existido algún problema. De hecho, entre ambas coleccionan algunas fotos juntas que demuestran cierta admiración de la una hacia la otra.

Las dos se siguen en redes sociales y cuando se revisan los posteos hay colados algunos likes en las cuentas de Instagram de las dos personalidades de Hollywood.

Sin embargo, precisamente en esta red social ocurrió un fenómeno que fue llamativo para los seguidores de las dos estrellas y para buena parte de la prensa rosa. Una publicación de Katy Perry recibió una llamativa respuesta de Kim Kardashian que se podría interpretar de varias formas.

La publicación de Katy Perry, según reseña la revista Quien, fue correspondiente al 3 de abril. La cantante aparece mostrando una cara en la que expresa sus emociones y dice: “Hola, esta es mi rostro de llanto. Vean (American) Idol para obtener la suya”, en referencia a una situación que ocurrió en el show de televisión que le hizo sacar varias lágrimas.

A este posteo, la socialité comentó: “Todos tenemos una”. Algunos internautas deslizaron la posibilidad de que la respuesta pudo haber sido prepotente. Pero la realidad es que este comentario va más hacia que Kim es de las más expresivas de las Kardashian.

Desde que su reality show, Keeping Up with the Kardashian’s está al aire, Kim ha sido de las principales víctimas de memes por sus caras de llanto. Entonces, es por esta vía en la que podrá estar encaminado ese comentario que fácilmente se pudo malinterpretar.

Foto: vía E! Entertainment

