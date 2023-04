Manu Chao y Rosalía encabezan apuestas para llegar al Zócalo: ¿A quién elegirías?

Este fin de semana comenzó a circular por las redes sociales, en especial Twitter y TikTok, los supuestos nombres de los artistas que pueden llegar al Zócalo de la Ciudad de México este 2023. En redes sociales, se mueven los nombres de Manu Chau, Bad Bunny, Belinda, Billie Eilish, Rosalía, Blackpink, RBD, entre otros.

La jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, será la encargada de despejar las dudas y dará el nombre del artista que dará el tercer concierto masivo en el Zócalo y en redes sociales los usuarios ya comenzaron a hacer sus apuestas. Este 10 de abril se dará a conocer el nombre del encargado de brindar concierto masivo.

“El Zócalo se llena una vez más de música, baile y alegría. Estamos por anunciarl@”, publicaron las cuentas oficiales del gobierno capitalino.

“Yo espero que mañana digan que Manu Chao va a estar en el zócalo y no la Rosalía porque me voy a decepcionar muchísimo“, “¿Neta es Manu Chao el anuncio de mañana? Si no es así, me sentiré muy decepcionada. Pero esa noticia sería a mi vida e estos momentos”, “Los millenials piden a Manu Chao y los centenials a Rosalía, sea quien sea, no cuenten conmigo para ir al Zócalo”, “Uff que padre Manu Chao en el Zócalo, sería algo que diría si esto fuera 1998″, “Ni Bad Bunny, ni Manu Chao, ni la Rosalia, ni Lady Gaga, Shakira será la próxima en presentarse en el zócalo”, fueron algunos tuits.

Cadena de oración para que sí sea Manu Chao 🤞🏼 — María José (@MajoSoberanis) April 9, 2023

Se confirma: Manu Chao regresa por la revancha y sus escuchas listos para reivindicarlo por la persecución estúpida de borolas y su cartel del narco tráfico. Bienvenido seas, mano negra pic.twitter.com/2kwcAmhYpE — 킬러 루 ROROASESINO (@roro_asesino) April 9, 2023

Cadena de oración para que el gran y tan esperado concierto en el zócalo que anunciará mañana la jefa de gobierno @Claudiashein sea Manu Chao 🙏🏾 — Julia Álvarez Icaza Ramírez (@Jualicra) April 9, 2023

Manu Chao dejó de ser “persona non grata” en México

El cantante y músico de 61 años, quien nació en París y vivó en España, dejó de ser “persona non grata” en México, país al que no ha visitado desde 2009. El artista fue “expulsado” por emitir opiniones de tinte político o social.

Esto ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón tras la asistencia de Manu Chao al Festival de Cine de Guadalajara en 2009, cuando en una rueda de prensa criticó los actos de represión y violencia ocurridos durante la protesta social de Atenco, en mayo de 2006.

Desde 2009, por tanto, Manu Chao no ha vuelto a actuar en México, país en el que actuó por última vez en 2006 frente a 180 mil personas en una actuación frente al Palacio Nacional.