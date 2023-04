Mauricio Barcelata revela la aterradora experiencia que vivió con su expareja Adriana Louvier

Mauricio Barcelata reveló en el programa de Yordi Rosado una aterradora experiencia que vivió en compañía de su expareja Adriana Louvier a las afueras de su casa, cuando la dejó después de una cena romántica.

El presentador de “Venga la Alegría” confesó que ese fue unos de los momentos más peligrosos que ha vivido hasta ahora, y espera que sea el único, ya que intentaron secuestrarlo.

De acuerdo a lo que Mauricio Barcelata compartió, unos sujetos aprovecharon que se había quedado en el coche hablando con su entonces pareja, Adriana Louvier, para meterse e intentar privarlos de su libertad.

Mauricio Barcelata se salvó de ser secuestrado o peor, asesinado

Mauricio Barcelata relató que, cuando estaban a las afueras de la casa de Adriana Louvier, un sujeto abrió la puerta de su lado del coche, lo que hizo que los seguros se desactivaran.

Los dos sujetos, quienes estaban armados, se montaron por los asientos traseros y le apuntaron a él y a la actriz, entonces, dijo que lo primero que se le ocurrió fue poner a salvo a su novia, y sin saber exactamente cómo lo logró, convenció a los hombres que la dejaran irse.

“No sé qué hice, no sé cómo los convencí porque esto pasa en instantes, él dice ‘órale, va’ la suelta, le abro todavía yo la puerta, me estiro con este compa que me estaba agarrando de acá (cuello) y el cuete en la cabeza; le abro la puerta y le dije ‘bájate’, se sale corriendo y abre el portón”, expresó Mauricio Barcelata.

Entonces, cuando le tocó cambiar de asientos con uno de los hombres, pues era él quien estaba detrás del volante, al pasarse al asiento trasero, aprovechó que los sujetos se estaban acomodando, abrió la puerta y salió corriendo a la casa de Adriana Louvier.

Los sujetos se llevaron su coche y nunca lo pudo recuperar, aunque hizo la denuncia correspondiente, ya que no tenía seguro, pero admitió que eso era lo menos que le preocupaba en ese entonces.

“Hicimos lo que teníamos que hacer. Sucedió cómo sucedió, no me arrepiento de nada; porque todo sucedió bien”, sentenció Mauricio Barcelata.