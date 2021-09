Mauricio Barcelata y Tania Rincón, listos para ‘luchar’ por sus Guerreros: ¿Habrá tercera temporada?

Mauricio Barcelata y Tania Rincón son los conductores del Guerreros que llega este jueves a su final. El reality de combate y deporte de la televisión enfrenta una competencia en vivo a los equipos Leones y Cobras.

Durante dos años se han desarrollados varias historias en la pantalla, ahora en la recta final solo un equipo se corona campeón para llevars una una bolsa de dos millones de pesos.

El conductor y actor, Mauricio Barcelta, charló con Publimetro sobre el programa y esos restos personales que ha tenido que enfrentar.

¿Me imagino que estás cargado de anécdotas al estar dentro del reality ?

— Si, fíjate que estoy muy contento y satisfecho con el trabajo que se ha hecho por parte de toda la producción donde al principio al parecer habíamos empezado cojeando con el proyecto desde la partida de Magda Rodríguez, que era nuestra productora; después lo retoma Rosa María Noguerón con una fortaleza impactante.

Mariana Echeverría y Andrea Escalona se enfrentan en un reto al estilo “Guerreros 2021”

Después viene el tema Covid donde muchos participantes se vieron contagiados, entonces empezamos un poco trastabillando , pero ahora ya encaminados a la final nos llena de orgullo y placer decir que hemos hecho un gran trabajo todos como producción y tenemos que cerrar con broche de oro toda esta semana para hacer la gran final este jueves.

Disciplina y fuerza en Guerreros

¿Qué implica llevar la batuta de este tipo de programas?

— Mucha disciplina y mucho trabajo constante. Dicen que la disciplina un día le va a ganar al talento, entonces si no eres disciplinado vas a cojear en algún instante.

Creo que la disciplina ha sido parte básica y primordial para sacar adelante este proyecto y después tomar al toro por los cuernos y dejarte llevar por una productora que sabe hacer muy bien su trabajo, no meternos en lo que no nos corresponde y hacer lo que nos gusta.

Retomando lo que me decías de las anécdotas, creo que se va a quedar grabado para siempre conmigo y con mi familia el haber dicho que si a este proyecto que me hace regresar a las filas de Televisa y me hace retomar la parte de la conducción que me ha llevado por lugares insospechados.

¿Qué me puedes adelantar de la final?

— Te voy a ser muy honesto, no te puedo adelantar nada porque es un programa que hacemos 100% en vivo y es un programa de competencia donde nada se puede adivina.

Lo que si va a suceder es que van a entregar el alma, van a dar el corazón por sacar adelante a cada uno de sus equipos y lo más importante, hacer una competencia sana y hacer un programa de televisión lleno de entretenimiento y diversión para toda la familia.

El deporte como punto de partida

¿Qué aportaciones tiene más allá de ser programa de televisión?

— Estamos intentado ser un poco de este ejemplo para estos niños que nos ven aunque no es nuestra intención en lo más mínimo. Hay que tomar en cuenta que la televisión es entretenimiento 100%, no somos educación, para eso están las familias, los hogares y las escuelas.

Nosotros estamos para hacer un programa de televisión entretenido, que nos deje rating, que entre dinero para la empresa y creo que esa la parte primordial: el tema del entretenimiento.

Si a partir de eso se da todo lo demás, bienvenido; si a partir de eso los niños dicen: “Creo que tengo que llevar una vida sana y hacer deporte”, eso nos marca una palomita dentro del trabajo que estamos haciendo.

¿Cómo vas desarrollando tus inquietudes?

— Un día platicando con Javier López Chabelo de camino a Chihuahua le preguntaba: “¿Cómo estar tantos años sin perder la misma esencia generación tras generación y mantenerte como te mantienes?”, y solamente me dice: “Amigo, yo solamente hago lo que amo para no tener que trabajar nunca”, si esa es la premisa que tenemos todos, creo que estamos del otro lado.

Así es como vivo mi trabajo, eventualmente me toca actuar, eventualmente me toca conducir, sin embargo en cada conducción que hago creo un personaje nuevo; no es lo mismo conducir un reality a un noticiero, el personaje es dirigido a distintos públicos.

¿Cómo vives la madurez frente a la pantalla?

— Dicen que la juventud es una de esas enfermedades que solo se cura con los años, entonces me ha tocado vivirla, me ha tocado vivir un momento de madurez padrísimo con una familia increíble donde tengo una mujer excepcional, un par de hijos que son un ejemplo para mi constante.

Mauricio Barcelata y Tania Rincón… ¿amigos o enemigos?

“Tengo la fortuna de conocer a Tania desde que los dos estábamos en Televisión Azteca en Venga la Alegría y nos hicimos muy buenos cuates; conozco a su esposo, a su familia, ella conoce a mi familia y eso ha hecho las cosas muy sencillas”, dijo Mauricio.

Agregó, “aunque cabe aclarar que cuando empieza la competencia, somos rivales y estamos a favor únicamente de nuestro equipo. En cuanto termina el programa y yo me quito mi disfraz de León, vuelvo a ser el mismo que había sido cuando llegué al principio, pero durante el programa soy León y contra eso no hay nada”.

Mauricio Barcelata habla de una tercera temporada de Guerreros

El conductor adelantó cómo podría llegar una tercera temporada.

“Esperemos que se paralicen los controles remotos de las televisiones de este país, que nos den la oportunidad de tenernos en su sintonía y retomar el tema. Este lunes empezó la gran final, la diferencia de puntos es muy pequeña y este jueves se toma la gran decisión de ver quien levanta la copa”.

La primera temporada la ganaron los Cobras y si ganan los Leones provocaría una tercera temporada para ver quién se lleva el campeonato final.

¿Cuándo y dónde ver la final de Guerreros?

16 de septiembre a las 20:00 horas, por Canal 5

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: