Michelle Rodríguez confiesa que suele ser muy complaciente con sus parejas para evitar conflictos

Hace poco, Michelle Rodríguez estuvo en el podcast de Marimar Vega y Efrén Martínez, llamado “El Rincón de los Errores”, donde compartió su proceso para aceptar su cuerpo tal como es, pero admitió que no fue nada fácil.

Aunque actualmente sigue luchando con la imagen que tiene de sí misma, poco a poco ha ido aceptándose como es, pero asegura que no ha sido un proceso sencillo, pues desde joven ha estado luchando contra ello.

Esa lucha interna causa que Michelle Rodríguez se sintiera insuficiente, por lo que, para empezar a llenar ese vacío dentro sí, aceptaba estar en relaciones complicadas.

Michelle Rodríguez usaba el humor para esconder sus sentimientos

Michelle Rodríguez reveló que cuando alguno de sus novios les decía que su físico le generaba conflicto, ella usaba su humor y se esmeraba en complacerlos, para intentar compensar esa parte de ella que sentía no era suficiente.

“Fue una constante desde la prepa, porque la estás pasando regular, porque todo es raro, y claro en algún momento de la vida empecé a compensar, la comedia fue un arma que utilicé para aliviar un dolor”, explicó la actriz.

Asimismo, reconoció que ha caído varias veces en los mismos errores en sus relaciones, donde siempre intentaba complacer a su pareja, pues creía que no era suficiente para nadie, además así evitaba conflictos.

“Puede ser que me meto en relaciones complicadas, sobre todo en el trabajo, lo tengo más controlado, pero en la vida personal, en las relaciones personales, sexo, afectivas, han resultado complicadas, siempre me he puesto en segundo lugar y ahora estoy tratando de desenmarañar ese nudo”, expresó Michelle Rodríguez.

Sin embargo, ahora se encuentra en un proceso de autodescubrimiento, para de ese modo conocer su verdadero valor. “No necesito aprobaciones, soy tan mía y no te debo, no le debo a nadie, me puedo sostener en caso sentirme agredida o en peligro, en este sentido, es muy mía”.