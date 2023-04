Mujer defiende a su novio ladrón de ataques y también recibe golpiza

La inseguridad es uno de los problemas más grandes en todo Latinoamérica; pese a que los gobiernos realizan diversas estrategias para combatir el crimen, hay personas que siguen delinquiendo y hurtando las cosas ajenas. Los ciudadanos, quienes están hartos, crean sus propios métodos para acabar con los ladrones.

Te recomendamos: ¡Día de pesadilla! Familia es comida por olas del mar durante vacaciones

El periodista Arturo Luna Silva se encargó de compartir, mediante su cuenta de Twitter, la grabación que hizo una persona mientras intentaban linchar a un presunto ladrón. Desafortunadamente, estos clips suelen ser muy común en Twitter, entonces ¿Qué fue lo que sorprendió a los internautas? El maleante estaba acompañado de su pareja, misma que intentó defenderlo de los golpes.

❤️ ¡Eso es amor! ❤️



En Cali, #Colombia 🇨🇴, esta joven defendió (o trató de defender) a su novio ratero de la golpiza que le pusieron, tras intentar asaltar a un repartidor de comida.@Pueblaonline pic.twitter.com/0aV8bhdQWM — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) March 29, 2023

Cuatro hombres intentaron quitar a la fémina, mas al no lograrlo comenzaron a dejarle “una lección” que no olvidará. Uno de los “héroes anónimos” también golpeó a la joven y la llevó al suelo por cubrir a un ratero . Hasta el momento, la grabación de los hechos ya suma más de 28 mil reproducciones en Twitter.

Sigue leyendo: ¡En plena boda! Invitado besa a novio y provoca pelea con la esposa