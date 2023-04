Tras haber confirmado su noviazgo en diciembre de 2022, la cantautora Kenia Os y el rapero Gera MX, pusieron fin a su relación, “Esta decisión fue tomada hace ya bastantes semanas, de mi parte yo necesitaba tiempo y sanar para poder salir a hablar con ustedes”, escribió la interprete de ‘Malas Decisiones’ en un comunicado oficial.

Kenia Os y Gera MX terminan su relación. / Foto: Instagram

Kenia Os y Gera MX terminan su relación

“Mi gente por este medio hago saber que Daniel y yo ya no estamos mas juntos. Quiero agradecer el amor que no dieron en su momento. A pesar de que nunca lo hicimos 100% publico, ya que lo dos estábamos en un proceso en cual veríamos si la relación funcionaba para ambos, por tiempos, estilos de vidas, viajes etc.... lamentablemente no fue así. Ante todo sostenemos una linda amistad y sobre todo en la parte profesional daremos nuestro 100% para que Rumores tenga la mejor energía y disposición de ambos”, comenzó Kenia Os con el comunicado.

“Como saben no acostumbramos hablar de nuestras vidas privadas y personales, nuestro mensaje siempre ha sido a través de la música, así que a todos los medios de comunicación les pedimos respeto, ya que no hablaremos más del tema. Gracias los amo”, y con esto puso fin al comunicado.

Todo se trataría de una estrategia de marketing para promocionar ‘Rumores’

Por último, Kenia Os, compartió lo siguiente, “Yo estoy bien, y los dos estamos felices por nuestro próximo lanzamiento ya que lo hicimos con mucho amor para ustedes”, sin embargo con esta última frase, dejó a millones de fans especulando que simplemente podría tratarse de una estrategia de marketing para promocionar su nuevo sencillo rumores.

Y se trataría del tema ‘Rumores’, el cual verá la luz el próximo 13 de abril, y en caso de haber puesto fin a su noviazgo, este podría ser su última colaboración. Por otro lado, Gera MX no se ha pronunciado al respecto.