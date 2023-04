Mujer pide perdón a su pareja por acostón con cuñado

TikTok es la red social más descargada en todo el mundo. Millones de personas comparten, todos los días, diversos videos que le dan la vuelta a todo el planeta. En las últimas horas, comenzó a viralizarse la “escena” que realizó una mujer infiel a las afueras de una terminal de autobuses.

Alejandra Palacios, quien es la usuaria de TikTok que presenció todo, notó que algo extraño estaba sucediendo: “Me encontré con esta escena en la terminal, la chica se humilló en frente de todos pidiéndole perdón a su novio porque le puso los cachos (cuernos)”, es el texto que colocó la internauta en le breve clip de 11 segundos.

En la grabación se observa a la mujer hincarse para convencer a su pareja de disculparla. Una posible amiga de la infiel llevaba un cartel: “Perdóname Jaime, solo fue un desliz”. En una segunda publicación, Alejandra reveló que la chica le fue infiel al joven con su hermano. Sí, ella se acostó con su cuñado.

“La chica que pidió perdón en la terminal, le puso los cachos (cuernos) con el hermano de su novio”, precisó Palacios. El despechado tiró el regalo que le dio la mujer y corrió para alejarse del lugar. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de cuatro millones de reproducciones en la red social china.