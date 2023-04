Ale Aguirre, la cantante mexicana que llamó la atención de Reese Whiterspoon

Ale Aguirre en My Kind of Country. (Foto: Apple TV+)

Ale Aguirre nació en Chihuaha y desde hace diez años comenzó a compartir sus canciones en redes sociales. Ahora, vive su propio sueño americano al ser parte de My kind of country, un reality show ideado por la cantante Kacey Musgraves y la actriz Reese Witherspoon para Apple Tv+.

“Si a la Ale de hace diez años le hubieran dicho que iba a conocer a Kacey y Reese, jamás lo hubiera creído. Soy de Chihuahua, Kacey era y es una influencia para mí. Ellas estuvieron involucradas en todo el proceso, fueron muy generosas y sencillas. Este proyecto es de las mejores experiencias, porque te das cuenta que ellas pusieron la vista en artistas independientes”, dijo Ale Aguirre.

La serie que enfrenta a 12 concursantes en un intento por convertirse en la próxima estrella del country. Cuenta con un grupo diverso de cantantes de todo el mundo que intenta impresionar a las innovadoras estrellas del country Jimmie Allen, Mickey Guyton y Orville Peck.

Ale Aguirre en My Kind of Country. (Foto: Apple TV+)

Cada cazatalentos eligió una lista diversa de actos prometedores que creen que tienen ese algo especial y los invitó a Nashville para mostrar su sonido único.

“Estoy muy contenta de representar al genero en la región. Yo esperaba ver algún compañero de Brasil o Colombia, pero me di cuenta que era la única latina. Somos 12 proyectos buscando un lugar dentro de la competencia. My kind of country llegó como la gran oportunidad para que la gente conozca mi proyecto musical. Es un programa como ningún otro, es el reality show para exponer el género country. Al final, no se siente como una competencia, sino como un campamento musical donde convives con compañeros con historias diferentes”, agregó.

“No necesitas usar sombrero y botas para hacer country, ni para decir soy mexicano o norteño. Al final, son fusiones que nos permiten exponer nuevos subgéneros del country y el regional mexicano” — Ale Aguirre

Por último, la cantautora compartió que su apuesta musical será con fusiones del folk, regional mexicano y country.

“Estoy en muy buen momento de introducir el género country en Latinoamérica. Creo que estamos rompiendo barreras y estereotipos de lo que es el country”, enfatizó la cantante que tiene como seguidora en sus redes sociales a Amely Nodal, hermana de Christian.

Ale Aguirre en My Kind of Country. (Foto: Apple TV+)

Enfrenta a una industria “ruda”

Ale Aguirre inició su carrera haciendo covers y contenidos en redes sociales. Diseñadora gráfica de profesión, comenzó cantando en bares de Chihuahua.

“Algo de lo que me siento muy orgullosa, en particular, es que yo solita me estoy abriendo pasos en la industria que es muy ruda, la industria del entretenimiento es (...) si no eres hija de, si no tienes cierta influencia detrás de ti o un padrino es más difícil que se te abran puertas grandes”, detalló.

