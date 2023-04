Dulce María: “Tengo que trabajar mucho física y emocionalmente para la batalla que viene (Rebelde)”

Dulce María nunca imaginó que tras la pandemia su carrera artística reencontrara varios caminos que estaban cerrados. La cantante ha tenido en 2023, un año lleno de retos como su regreso al cine, la televisión abierta, el fenómeno Rebelde y ser mamá.

“Me ha sorprendido este año, como que siento que es de mucho cosechar o -bueno- al menos de mucho trabajo (risas). La verdad muy contenta del estreno de Valentino en Amazon Prime Video. Es una película que desde que leí el guion me divertí mucho y espero que la gente la disfrute como nosotros”, compartió Dulce María.

Durante la charla con Publimetro, la artista habló sobre cómo hace un balance entre su vida personal y profesional, que no es fácil porque tiene una hija que cada vez le pide más tiempo, “crece muy rápido y tengo que cuidar que no se rompa la cabeza a cada segundo porque es tremenda (risas). Creo que viajaremos con nuestros hijos y será una manera de vivir una nueva experiencia”.

La popular actriz, de 37 años, estrenó este 12 de abril la cinta Valentino, en la que hace el personaje de Carmen.

“Mi personaje es como la más normalita (risas), pero hay comedia de situación todo el tiempo. Carmen es una chava, una doctora que siempre ha seguido como su vida perfecta, en la escuela, el trabajo, ser una hija ejemplar que debe casarse con un productor millonario. Pero, de repente, se encuentra el personaje de David Chocarro y le cambia todos los planes”, señaló.

Dulce María. (Foto: Cortesía.)

Mauricio Argüelles, Artús Chávez, Daniel Haddad, Adriana Montes de Oca, Adriana Llabres, Tato Alexander, Claudia Ramírez, complementan el elenco.

“Esta película entretiene y hace reflexionar sobre la libertad. Te cuestiona sobre las decisiones que marcarán tu vida. Un dato curioso es que yo filmé la película un mes antes de casarme en la vida real. Estaba como todo el mood de la wedding planner y los preparativos. Por un lado, en mi vida ya había probado el menú, los vestidos y estaba en un paralelismo en mi vida con los personajes, aunque fuéramos muy diferentes. Lo que espero es que no se me cumpla lo que pasa en la película (risas)”, explicó.

Dulce María incursionó en el medio artístico a la edad de 5 años y desde ahí no ha parado de trabajar, pero la pandemia le dio oportunidad de hacer una pausa obligada y vivir su maternidad.

“Comencé a trabajar desde muy chiquita y desde el 2019 inicié una nueva etapa como mujer. No me esperaba que pasara todo esto: ser protagonista de novela, el regreso de la gira y no me esperaba muchas cosas, porque apenas estoy en proceso con los cambios de la maternidad. Estoy reajustándome a la vida y reconociéndome”.

“Tengo que trabajar mucho física y emocionalmente para estar preparada para la batalla que viene (Rebelde)” — Dulce María

Hace una semana, la cantautora terminó de grabar la telenovela Pienso en ti,” apenas estoy aterrizando para meterme por completo con mi bebé y la gira de Rebelde al 100%. Tengo que trabajar mucho física y emocionalmente para estar preparada para la batalla que viene”, detalló al final de la charla.

Se prepara para Soy Rebelde Tour

Dulce María reveló que están por iniciar los ensayos generales para la gira, pero envía un mensaje a lo fans que han invertido corazón y ahorros para los conciertos. El primer show será el 25 de agosto en El Paso, Texas.

“Toda la gratitud del mundo, porque gracias a ellos vamos a regresar. Pareciera que no ha pasado ningún día de que terminó el grupo. Todo sigue intacto, toda la euforia y cariño. Asombrados de ver a las nuevas generaciones que te hacen preguntarte: ‘¿Por qué me conoces, si son muy jóvenes?’. Decirles que vamos entregar todo el corazón que tenemos las misma ganas de ellos de volver a encontrarnos y agradecerles infinitamente. Ojalá podamos llevar todo esta gira de la mejor manera y que sea un regalo hermoso de Dios, el universo para volver a juntarnos en estos conciertos. Estos meses nos vamos a preparar para dar lo mejor”, dijo Dulce.

Por lo pronto, la gran novedad para Soy Rebelde Tour es que las tres integrantes viajarán con sus hijos.

“Será un reto fuerte pero nos toca hacerlo bien, por algo somos mujeres, mamás y profesionales que demuestran cómo seguir luchando por los sueños. Es respetable si no quieres estar, pero a los que nos toca, viviremos una nueva etapa. Somos mamás como muchos de nuestros seguidoras o papás. Será recordar una etapa en la que no traíamos ese equipaje (hijos), pero ahora estamos mucho más completas y sólidas emocionalmente”.

Serán 53 conciertos de la gira Rebelde en Estado Unidos y Latinoamérica, de los cuales once son en México.