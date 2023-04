Karla Souza insultó a un cantante mexicano, que no conocía personalmente, por machista

Karla Souza recientemente concedió una entrevista para el podcast de Roberto Martínez, donde habló de varios temas, y uno de los que más llamó la atención de las personas, fue un encontronazo que tuvo con un cantante mexicano.

Esto sucedió en el vuelo que hizo de Estados Unidos a México hace unos días, donde la actriz tuvo como compañero a un famoso cantante, y cuando él empezó a contarle algunas cosas sobre su esposa, no pudo evitar enojarse con él.

Según lo que relató Karla Souza, este cantante demostró un nivel de machismo feroz, al revelar que había dejado a su esposa después de descubrir que le fue infiel, pero él le había estado poniendo el cuerno durante años.

Karla Souza dijo que el cantante mexicano no aguantó ni un día los cuernos, cuando él lo había estado haciendo por años

Karla Souza opinó que el machismo está tan fuertemente asentado en nuestra cultura, que la infidelidad por parte del hombre ya es algo normal, por lo que es permisivo, pero en el caso de la mujer, siempre se le condena enormemente.

“Ayer llegué de Los Ángeles a México, me toca en el avión una persona muy famosa, un cantante en México que no voy a decir quién es, pero me empieza a contar su historia, nada más te estoy hablando como un doble estándar muy cagado en México que yo digo, no es cagado, me enfurece, le empecé a decir muchas cosas y no lo conocía, lo acababa de conocer”, relató la actriz.

Otro de los detalles que compartió sobre este cantante, era que llevaba 10 años de casado, y que era muy conocido que el sujeto estaba con cuanta mujer quisiese, sin importarle nada su esposa.

“El cacha que su esposa con la que no tiene relaciones hace dos meses, la cacha que no está en el lugar en el que le dijo que iba a estar y está ella pintándole el cuerno a él. La cacha y se divorcia, se divorcia porque no se puede sacar de la cabeza el hecho de que otro güey se está cogiendo a su esposa”, reveló Karla Souza.

Los nombres de los cantantes que han figurado mucho entre los comentarios de los usuarios en redes sociales, destacan Eduin Caz de Grupo Firme, Lupillo Rivera y Leonardo de Lozane, sin embargo, otros aseguran que cualquier vocalista de banda grupera encaja con ese perfil.