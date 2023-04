Este fue el sueño que María Celeste Arrarás le cumplió a su hijo

La presentadora de todos los tiempos sigue celebrando con gran emoción el haber estado para apoyar a su hijo en cumplir su mayor meta profesional. Julián el hijo mayor de la ex conductora de ‘Al Rojo Vivo’ fue el afortunado en recibir el regalo de un viaje de graduación a Japón. Una aventura que estuvo postergada en algunos meses atrás pero finalmente se pudo hacer realidad ese sueño.

“Voy a tomar un vuelo a un lugar muy lejano junto a mi hijo Julián, quien siempre ha tenido la ilusión de pisar ese lugar”, añadió sin revelar aún el destino.

Y continuó: “Es su regalo de graduación. Se lo merece porque estudió mucho y se graduó con honores; y aunque su graduación fue hace mucho tiempo no es sino hasta ahora que podemos hacer este sueño realidad para él”. Además dijo estar muy entusiasmada por ser parte de este momento tan especial en la vida de Julián, agregó.

La periodista mostró cada detalle del encuentro vivido junto a uno de sus mayores amores incluso, su visita en Tokio. El afortunado agasajado estuvo feliz durante el viaje y aprovechó de hacer todas las fotografías necesarias para dejar registrado el especial memento.

Evidentemente los internautas no dejaron de enviar mensajes relacionados con este paseo. “Amará Japón ya verás y más por lo que estudio sean bienvenidos es una época bonita de fue el invierno y la primavera es una buena estación”.

“Esa es mi ciudad favorita. The coffee houses in Japan are delicious. Go to the Nezu museum! Es un oasis en el centro de Tokyo very close to Harajuku con un zen garden espectacular y relajante”.

“Disfruten de Japón es hermoso y más en esta época donde el clima es bueno y los árboles de cerezo muestran su esplendor”, son algunos de los comentarios de los usuarios de internet.