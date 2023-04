Hombre justifica infidelidad descubierta por su amante: “Ella no es mi novia, es mi esposa”

WhatsApp es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo. Millones de personas utilizan este medio para comunicarse con todos sus seres queridos. Su similitud con los mensajes de texto hace que los usuarios mantengan conversaciones constantes. Por eso, muchos infieles son descubiertos al momento de exponer una conversación privada.

Te recomendamos: ¡Facturando! Intentan conquistar a joven con flores y esta la revende

En las últimas horas comenzó a viralizarse la captura de pantalla que muestra la “tonta” justificación que hizo un hombre para decir que no es infie l: “Oye Rodrigo y tienes novia?”, es el texto que le colocó la amante al hombre. Este respondió de manera negativa para leer: “Es que me dijo Cecy que te preguntara y le mandara captura”.

El sujeto expresó que “Cecy es mi esposa”. El breve cli logró sumar más de 900 mil reproducciones en el perfil personal de Rodrigo Ocegueda en TikTok. Algunos internautas aseguran que todo se trata de una broma, mas otros llamaron al implicado como “descarado” por compartir cosas como esas.

Sigue leyendo: ¡Adiós a ‘La Caníbal de Twitter’! Bajan videos de mujer que se comía a sí misma