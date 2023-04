Harry Styles confirma reencuentro de One Direction con Zayn incluido

Harry Styles confirma reunión de One Direction con este tweet. / Foto: Getty Images (Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording A)

En julio de 2023, la boyband británica One Direction celebrará su 13 aniversario y aunque fue en 2015 cuando anunciaron una separación temporal o hiatus, Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson estarían de regreso y de acuerdo con varios rumores, se presentarían en el segmento ‘Carpool Karaoke’ de The Late Late Show with James Corden y por si fuera poco, Zayn Malik, también estaría de regreso.

En 2010, One Direction, fue formado, gracias al reality show The X Factor, donde Nicole Scherzinger fue la encargada de unirlos en una agrupación y aunque quedaron en tercer lugar, la popularidad que alcanzaron dentro del programa fue tal, que se vieron obligados a estrenar su primer sencillo titulado What Makes You Beautiful en forma de agradecimiento para sus fans.

One Direction fue formado gracias a The X Factor. / Foto: ITV

Su popularidad creció como la espuma por lo que lanzaron su primer álbum de estudio Up All Night lo que los llevó a embarcarse en su primera gira mundial The Up All Night Tour con la que llegaron a México donde ofrecieron dos conciertos en el Auditorio Nacional.

Tras esto, la boyband británica no paró y realizaron cientos de shows alrededor del mundo donde promocionaron sus siguientes materiales discográficos, sin embargo, llegó uno de los días más tristes para las directioners, la salida de Zayn Malik de One Direction, en marzo de 2015.

Zayn Malik sale de One Direction. / Foto: Facebook

Y varios meses más tarde, en noviembre de 2015, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Liam Payne estrenaron su quinto y último álbum de estudio Made in the A.M., como un cuarteto. Sin embargo, al poco tiempo la banda anunció un hiatus o separación temporal.

One Direction estaría de regreso y con Zayn incluido

Pero todo esto podría cambiar ya que, de acuerdo con varios rumores, One Direction anunciaría su regreso muy pronto y lo harían de la mejor manero, con una presentación en el segmento ‘Carpool Karaoke’ del programa nocturno The Late Late Show with James Corden conducido por James Corden. Cabe señalar dicho show transmitirá su último episodio el próximo 27 de abril.

Harry Styles confirma reunión de One Direction

Solo tuvieron que pasar varias horas para que las directioners se dieran cuenta que Harry Styles le dio like o me gusta a un tweet de One Direction de 2014 donde se puede ver un póster del tour o gira On the Road Again donde aún se encontraban los cinco miembros de la agrupación británica.

Harry Styles confirma reunión de One Direction con este tweet. / Foto: Twitter

