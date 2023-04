Yeri Mua utiliza a sus seguidores para generar una fortuna

Yeri Mua es una influencer que comenzó en redes sociales creando tutoriales de maquillaje, pero su contenido ha evolucionado con el paso del tiempo, ya que comenzó a enfocarse en contar sus vivencias a través de transmisiones en vivo.

La joven veracruzana ha estado envuelta en varias polémicas en los últimos meses por distintos temas, recientemente porque estalló contra sus seguidores, explicando que simplemente está interesada en generar una fortuna.

Yeri Mua se ha vuelto muy popular en redes sociales.

Yeri Mua no le interesan sus seguidores

En más de una ocasión la influencer ha revelado la cifra que suma en su cuenta gracias a su trabajo en redes sociales y al apoyo de sus fanáticos; sin embargo, hace poco reveló su verdadera intención de crear contenido.

“¿De qué mie*** me sirve 20 millones de seguidores en TikTok? A mí me interesa ganar dinero, hacerme de propiedades, hacerme de negocios. Yo ya me compré una casa en Veracruz, ya le compré una casa a mis padres, le quiero comprar una casa a mi tía. Quiero tener un complejo de departamentos y rentarlos” reveló Yeri.

Yeri Mua maquilla a su novio

Las polémicas que han manchado la imagen de Yeri Mua han sido en su mayoría por el final de sus relaciones, no obstante, hace poco hizo oficial su noviazgo con Naim Darrechi, pese a las críticas y señalamientos ambos se siguen mostrando más unidos que nunca.

Desde una transmisión en vivo Yeri Mua grabó el proceso de transformación de Naim, ya que no solo lo maquilló, si no que también le prestó un ajustado vestido, tacones y hasta peluca.

Entre bromas y risas, Yeri Mua comparó a su novio con James Charles y Kunno, por lo cual surgieron varios memes respecto a la situación.