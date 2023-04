Él será el futuro esposo de la actriz Millie Bobby Brown

Internet se vio sorprendido ante la publicación de la actriz, Millie Bobby Brown, donde anunció públicamente su compromiso de matrimonio, a los 19 años de edad.

La popular ‘Once’ de Stranger Things, anunció su compromiso con el joven actor y modelo, Jake Bongiovi, con quien mantiene un romance desde hace 2 años aproximadamente.

En la descripción de la fotografía, la actriz citó un fragmento de la canción Lover de Taylor Swift. “Llevo queriéndote tres veranos, cariño, y los quiero todos”.

Mientras que Bongiovi también publicó el compromiso en sus redes sociales con una foto en la playa junto a Millie, escribiendo: “Para siempre”.

¿Quién es Jake Bongiovi?

Jake Bongiovi es un joven modelo y estudiante universitario estadounidense nacido en 2002 en Nueva Jersey, EE. UU. Es el hijo de la legendaria estrella del rock Jon Bon Jovi y su esposa Dorothea Hurley.

Desde joven, Jake mostró un interés en el mundo de la moda y la industria del entretenimiento. Comenzó a modelar a la edad de 16 años y ha aparecido en varias campañas publicitarias.

En el verano del año pasado protagonizó la portada de Man About Town, donde reveló algunos detalles de su vida privada.

“Me encantan las películas. Me encantan las películas. Crecí viendo a los grandes. Esa es realmente una conexión especial que tuve al crecer con mi padre, incluso, es cómo veíamos películas todo el tiempo. Todos los fines de semana veíamos una película y eran los clásicos, como The Blues Brothers, Animal House, Ferris Bueller’s Day Off. Luego, a medida que crecía, comencé a entender cuán maravillosa es la expresión artística dentro del cine. Y eso es lo que realmente me atrapó. Salir en estas audiciones y tener el valor y la mentalidad para seguir adelante, seguir exponiéndome, es tratar de ser parte de ese mundo”.

En cuanto a su educación, Jake asistió a la Universidad de Syracuse en Nueva York, donde estudió medios de comunicación y emprendimiento. También ha sido miembro del equipo de lacrosse de la universidad.

Bongiovi tiene un perfil de IMDB que enumera dos próximos proyectos: una película llamada “Sweethearts”, protagonizada por Kiernan Shipka y Nico Hiraga, y una comedia sobre una banda de cabello de los 80′ llamadas “Rockbottom”. Ambas películas están en postproducción y aún no tienen fecha de lanzamiento.

Millie y Jake se conocieron a través de amigos en común y eso hizo que se comenzaran a llevar superbién desde el principio. Los rumores de la relación entre ambos comenzaron, cuando el joven subió uno foto junto a Bobby.