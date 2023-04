¿En qué consiste la nueva precuela de Game Of Thrones que anunció Warner Bros. Discovery?

Desde el estreno de House Of The Dragon, muchos informes señalaban que la intención de los ejecutivos de HBO era desarrollar varios spin-offs sobre el universo creado por George R.R. Martín. No obstante, con el éxito que tuvo la precuela de Game Of Thrones, esos planes se aceleraron.

Durante la presentación de la plataforma Max, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, confirmó otra precuela de Westero que se llama’ A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.’, que ya inició su fase de preproducción.

El proyecto formaba parte de uno de los tantos activos que tiene en reposo WBD, y que George R.R. Martín espera estrenar por HBO.

¿Qué historias abarcará ‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’?

“A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” es una de las novelas que pertenece a la serie de libros de fantasía de George R. R. Martin, ambientadas en el mundo de sus novelas Canción de hielo y fuego.

Este material sigue las aventuras de “Dunk” (el futuro Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Duncan el Alto) y “Egg” (el futuro rey Aegon V Targaryen), unos 90 años antes de los eventos de las novelas.

La sinopsis oficial de este proyecto es el siguiente:

“Un siglo antes de los eventos de ‘Game of Thrones’, dos héroes improbables vagaron por Westeros ... un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la línea Targaryen todavía tiene el Trono de Hierro y la memoria del último dragón aún no ha pasado de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas esperan a estos amigos improbables e incomparables.

Según la información revelada por Variety, el mismo Martín es quien se encarga de elaborar los guiones de la serie y será productor ejecutivo con los productores de la franquicia Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis.

Para muchos, este anunció sorprendió, debido a la información de otros proyectos que se encontraban en fase de evaluación que eran: