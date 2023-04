“Jirón” revela el misterio de la última película de Carlos Enrique Taboada

Jirón de niebla es una película de horror de Carlos Enrique Taboada, uno de los directores de cine de terror más importantes en México, que una vez terminada, desapareció y que el tiempo dejó en el olvido, pero Christian Cueva se dio a la tarea de filmar el documental Jirón para develar el extraño misterio.

Por primera vez, Jirón tendrá una exhibición en algunas salas de cine en México. El documental sobre Jirón de niebla, última película de Carlos Enrique Taboada, se convirtió en un reto para su director Christian Cueva.

Jirón de Niebla fue una película de horror de Carlos Enrique Taboada. (Foto: Cortesía Mantícora.)

“La inquietud por el cine de Taboada me surge en la universidad cuando un amigo me acerca a la película Hasta el viento tiene miedo que nunca había visto, a pesar de que su cine se ha pasado muchas veces en televisión. Seguí viendo las demás: El libro de piedra, Más negro que la noche, Veneno para las hadas y me convertí en fan desde entonces. Jirón nace porque yo tengo un background de periodista, yo estaba trabajando en el periódico El Universal y un día he leí una nota en el periódico en la que se hablaba de que un equipo de cineastas iban a producir y dirigir la película que Taboada había escrito, pero que nunca había podido filmar, una película llamada Jirón de niebla y ya daban toda la información. Lo que me sorprendió fue que Pablo Guisa me dijo: ‘no, no, cómo que Taboada nunca hizo Jirón de niebla, claro que la hizo’”, comentó Christian Cueva.

Taboada filmó Jirón de niebla a finales de los ochentas pero la película se perdió antes de determinarse y nadie la vio, “resulta que el misterio no solo estaba dentro de las películas de Taboada sino afuera y que Taboada había hecho una película que había desaparecido, que estaba perdida y que nadie nunca había visto. Entonces llegó la inspiración o curiosidad por saber qué había sucedido”.

“Guillermo del Toro dijo que Hasta el viento tiene miedo es la mejor película mexicana de terror de toda la historia, que es una especie de certificado de la importancia de Taboada para el cine de de terror nacional e internacional” — Christian Cueva

Esta producción fue protagonizada por Raúl Araiza y Sonia Linar en los papeles principales y entre los productores del documental se encuentran Andrea Quiroz Hernández, Adrián García Bogliano, Agustín Galván, Karena Martínez y Rocío Amézquita, viuda de Carlos Enrique Taboada, quien también aparece en el documental, además de Pablo Guisa Koestinger que es el productor ejecutivo.

“Cuando encontramos cada descubrimiento era sumamente emocionante, porque cada paso del documental tuvo una gran dosis de emoción, pero definitivamente el mejor momento de todos fue cuando estando en la bóveda de la Filmoteca de la UNAM descubrimos que ahí estaba el acervo de Vicente Silva Lombardo y que como parte de ese acervo, sin saber en ese momento, tenían unas cintas que estaban rotuladas con la palabra Jirón de niebla entonces. Recuerdo muy bien ese momento, porque a todos se nos paró el corazón. Este documental es una especie de extensión de la obra de Carlos Enrique Taboada, no solamente es un documental sobre Taboada, sino que es la es el el el único documento que da fe de que Jirón de niebla existió”, añadió.

Christian Cueva, coguionista de La Exorcista (2022), apasionado del género de terror, se dio a la tarea de buscar esta película perdida y en su búsqueda conoció a una generación de creadores de cine de los ochenta, que trabajaron entre la carencia de recursos y el empeño por la creatividad pero que confirmaron la realización del quinto largometraje del director, que nunca se estrenó y cuya existencia había estado en duda.

“Yo vi los primeros 5 o 10 minutos que es la parte que se observa al final del documental. Encontramos como el 75% de la película y tuve oportunidad de ver fragmentos, porque eran copias de trabajo que habían estado durante muchos años almacenadas. No me cabe duda de que Jirón de niebla era una continuación perfecta a la obra de Taboada después de Veneno para las hadas”, puntualizó.

Luego de 9 años de realizar el documental, muchos cosas han pasado pero las más importantes es que se retomó la obra de Carlos Enrique Taboada.

“Ahora ya sacaron una versión remasterizada de Veneno para las hadas que se proyecta en la Cineteca Nacional (Ciudad de México) y Estados Unidos acaba de salir una edición con tres películas y creo que sí ha aumentado la curiosidad por la obra de Taboada. Jirón, una vez más, viene a sumarse a la conversación y a la curiosidad por este gran cineasta que lejos de de crecer me parece que va en aumento”, explicó Christian Cueva.

¿Quién era Carlos Enrique Taboada?

Si bien es cierto que Taboada cuenta con más de una decena de películas, se le recuerda por su llamada tetralogía del horror: Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para las hadas; y a esto tendríamos que agregar una quinta película: Jirón de niebla.

“Taboada es alguien que forma parte de la vida cultural de México. Él escribió más de 80 películas, telenovelas y dirigió más de 20. Por ejemplo, él escribió Senda de Gloria, Rubí (versión original), La telaraña y Qué nos pasa o sea. Es un director que no solo estuvo involucrado en el cine de terror, sino en todos los géneros de nuestro cine y televisión, donde desarrolló una gran habilidad”, dijo Christian Cueva.

¿Cuándo y dónde se exhibirá Jirón?

Jirón será distribuido por Mantícora a partir del 15 de abril, en selectas salas de arte en circuito itinerante tanto en CDMX como en varias ciudades de la República Mexicana de las que destacan: Jalisco, Chiapas, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Guanajuato y Estado de México, entre otras más.

