Karla Souza ya no se siente segura México, ¡y no creerás el motivo!

En el podcast de Roberto Martínez, Karla Souza compartió que realizar el filme, “La Caída”, le cambió su perspectiva sobre la sociedad mexicana, debido a todas las cosas turbias de las que se enteró.

La película que protagoniza y produce para la plataforma de Amazon Prime Video, retrata la historia de la joven clavadista olímpica, Azul Almazán, quien fue abusada sexualmente cuando era menor de edad por su entrenador, Francisco Rivas.

Los hechos ocurrieron en los Juegos Olímpicos del 2000, celebrados en Sídney, Australia. Debido al delicado tema que aborda la película, Karla Souza reveló que empezó a recibir amenazas de un funcionario de la Federación Mexicana de Natación.

Karla Souza advierte de una gran red de pederastas en el país

De acuerdo con las declaraciones de Karla Souza, debido a las amenazas que empezó a recibir y a las investigaciones que hizo sobre Azul Almazán, descubrió una enorme red de pederastas, en el que se encuentran involucradas figuras importantes y varias compañías.

“Te metes con una red de pederastas en este país, que es de miedo. Te cagas si yo te contara la gente o las compañías con las que tú pensaras que tocan ese tema, yo tengo que tener seguridad, ya no me siento cómoda caminando por las calles en México sin pensar en eso, cambia un poco mi andar en este país al haber hecho esta película”, compartió la actriz.

Con respecto a las amenazas que recibió, dijo que fue de alguien que pertenecía a la Federación Mexicana de Natación, pero que tiempo después del estreno de la cinta el año pasado, sorpresivamente este sujeto dejó de laborar ahí.

“Este cuate nos está amenazando que nos va a demandar. No debería estar hablando de esto. Esta película tuvo efectos y no los hemos soltado, no hemos dicho nada, pero tuvo efectos, esta persona seguía en una posición de poder impresionante en la Federación Mexicana, sale la película y a los 28 días pasa algo que ya es como muchas gracias por tu participación”, contó Karla Souza.

Asimismo, la actriz aseguró que empatizó mucho con la historia de la clavadista olímpica porque también fue víctima de abuso sexual, por ese motivo al no encontrar patrocinio, decidió ella misma producirla.