La dura confesión que Maluma hizo sobre su relación con J Balvin: “al principio las cosas no iban bien”

Medellín es una de las cunas de la música urbana a nivel mundial. La capital del departamento de Antioquia, en el centro geográfico de Colombia, es el lugar de nacimiento de reconocidos artistas como J Balvin, Maluma o Karol G.

Los representantes del género en Colombia gozan de una buena relación, cosa que no es fácil entre los cantantes de este estilo musical. El mismo Maluma lo confirma, pues confiesa que al principio de su carrera no tuvo una buena amistad con J Balvin, quien es ocho años mayor que el intérprete de ‘Felices los 4′.

Cualquier relación puede iniciar con el pie izquierdo y encausarse mientras pasan los años. Eso no es lo malo de lo que dijo Maluma. La cuestión en las declaraciones del ‘Pretty Boy’ es que criticó una actitud de Balvin hace muchos años y nadie sabe cómo va a reaccionar el cantante de ‘Colores’.

En resumidas palabras, Maluma sintió que había una mala vibra de parte de J Balvin hacia él cuando ambos comenzaron a frecuentar los mismos sitios nocturnos en los inicios de ambos en Medellín.

“Gracias a Dios tenemos una relación muy bonita, somos parceros, podemos decir que somos amigos”, dijo Maluma, según el Diario Semana.

“Al principio las cosas no funcionaban por ego, yo nunca tuve algo contra él, la verdad, siempre cuando él me veía, sentía que había una mala vibra de él hacia mí, pero por mi parte era todo lo contrario, porque cuando yo tenía 15 años, yo iba a los quince de mis amigos, yo iba nada más para verlo cantar a él, yo quería ver a Jóse, me entiende”, añadió.