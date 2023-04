¡Y tiene OnlyFans! Aficionada de Chivas sorprende a seguidores con pose al natural 😱

El futbol es el deporte más visto en todo el mundo, por eso, existen muchos aficionados que siguen día con día qué es lo que hacen sus equipos. En México, Guadalajara y América son dos de los equipos más amados y odiados, sin embargo, en las últimas horas “Chivas” se ha convertido en tendencia , pero ¿Qué es lo que sucedió?

Todo se debe gracias a Marzhe Ponce de León, quien es una gran seguidora de los rojiblancos; en cada publicación, la modelo resalta el apoyo que siente por la playera y los valores de la institución. Además de enseñar su pasión por el balompié, la influencer muestra el material que ofrece en OnlyFans. Sí, sus seguidores pueden pagar 10 dólares, 180 pesos mexicanos, para observar las más de 700 imágenes y 500 videos que tiene en su perfil personal.

Para los followers que no pagan la suscripción, Marzhe decidió regalarles una foto al natural donde dejar ver “su gran figura”. Fue mediante su cuenta de Instagram que la mujer colocó: “Así como llegué al mundo ¿Con cuál vista se quedan?”. Los usuarios no pensaron dos veces y realizaron una serie de comentarios relacionados a la imagen.

“Arriba las Chivas”, “Me gusta los tres amor”, “No sé que tiene esa foto, pero me gusta la 3″, “Amiga cálmate porfavor son días de no pecar”, o “En las tres fotos te ves espectacular, me encantaron”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas que en su mayoría le van al Chivas, mas no cabe duda que la siguen aficionados de otros equipos.