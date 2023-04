Maestra de Matemáticas se viraliza por los entrenamientos que muestra en redes sociales 😱

TikTok es una de las aplicaciones más descargadas en todo el planeta. Millones de personas comparten, en breves grabaciones, qué es lo que hacen en su día a día. Después de lo ocurrido con la pandemia, muchas maestras comenzaron a incursionar en el mundo de las redes sociales; tal como Ruby, quien es una docente que muestra constantemente las cosas que más disfruta de dar clases.

Además de enseñar cómo es su trabajo, la profesora también sube videos de los entrenamientos que realiza para tener un cuerpo sano y fit. Sin miedo a qué dirán los padres de familia, Ruby sube fotos en leggins, vestimenta que le ayuda a realizar mejor sus rutinas de ejercicio.

Para motivar a otras personas, la internauta comparte los resultados que obtiene de vivir una vida saludable. Hasta el momento, la creadora de contenido suma más de 700 mil seguidores en su cuenta personal de TikTok, mismos que no dejan de consumir el contenido variado que tiene la docente.

