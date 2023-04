Maestra de Matemáticas comparte cómo disfruta de las vacaciones

Las redes sociales son un espacio utilizado por millones de personas todos los días. Con la llegada de las vacaciones, algunos internautas compartieron cómo pasan los días calurosos en las playas del país. Yohary Michell Ríos, quien es una profesora, no decidió quedarse atrás y mostró a todos sus admiradores lo que está haciendo estos días.

Después de impartir clases y cuidar de sus alumnos, la profesora tomó un descanso bien merecido para recargar energías con las altas temperaturas que se sienten en primavera. Antes de compartir los videos, Michell detuvo TikTok al enseñar una breve grabación de cómo se ve dando clases de Matemáticas. El clip suma más de cinco millones de reproducciones en la app más descargada de todo el mundo, donde se pueden leer mensaje como “Por qué no habían profesoras así en mis tiempos”, “Yo repito la primaria con una profe así”, “Así no aprendemos nada, es imposible concentrarnos en otra cosa que no sea la profesora”, o “Con gusto repaso las matemáticas”.

Algunas personas aseguran que la docente no debe de compartir grabaciones relacionadas a su trabajo o día a día, mas otros la defienden y expresan que ella es libre de compartir cualquier tipo de video porque es su cuenta personal. Ríos no es la única maestra que se ha vitalizado en TikTok. Existen muchas maestras que se popularizaron por sus publicaciones, incluso, algunas venden contenido en OnlyFans.

