La canción con la que Julián Figueroa recordó a su padre Joan Sebastian

Julián Figueroa en la mayoría de sus publicaciones en Instagram, siempre le dedicada espacios de tiempo a su padre Joan Sebastian. Lo mismo ocurría en los programas de televisión a los que fue invitado. Mantuvo un sentimiento especial desde la tierra hasta el cielo. Aún después de haber cumplido 8 años de no estar juntos, esta nueva estrella de la música mexicana y de la actuación, le dedicó una de sus mejores letras a su progenitor.

“La vida es así, no supe lo que tuve hasta que te perdí”, así inicia la canción que el ahora fallecido Julián le dedicó a su papá en redes sociales y precisamente en la descripción del video reseñó: “Esta canción es para ti @joansebastian gracias por darme el privilegio de ser tu hijo. ¡No cambiaría ni un solo de los momentos que vivimos juntos! Te amo papá y te extraño mucho”, agregó.

Los seguidores de las redes sociales manifestaron sus opiniones en esta publicación: “Ahora ya están juntos de nuevo, tan anhelado reencuentro. Descansa en Paz Julián”, “Qué hermosa canción.. Hoy tu papi está al otro lado del río, esperándote con los brazos abiertos”, “Hermosa canción tu madre hizo un buen trabajo contigo fuiste un buen ser humano”.

“Se me hizo un nudo en la garganta, hermosa canción”, “Para los que hemos perdido a nuestro padre esta canción duele”, son algunos de los mensajes de los internautas.

Muchas fueron las muestras de amor y ganas de poder estar cerca de su padre que manifestó el artista de 27 años. Entre esas líneas también estuvo:

“He tratado de encontrar una poesía para expresar lo que siento hoy, pero no hay metáfora demasiado bella o sincera para expresar lo que quiero decir: Te extraño mucho papá y me sigue costando tanto lidiar con el hecho de que no te puedo abrazar y a veces no puedo evitar sentirme enojado porque me faltaron muchos más momentos a tu lado, me faltó demostrarte aún más cuanto te amaba”, relató a través de una fotografía junto al también cantante Joan Sebastian que murió a consecuencia de una enfermedad dejando una huella imborrable en muchos mexicanos.