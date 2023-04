El cantante, compositor y músico mexicano Juan Solo, presenta su más reciente sencillo “Me Acuerdo de Ti”, el cual rinde un homenaje a Rubén Blades y Juan Luis Guerra, dos de sus artistas favoritos, ya que cuentan historias en sus canciones, “No tenía muchas canciones que contarán historias, creo que solamente una o dos, quería regresar al pop, que es como mi casa y bajo esa premisa, nos sentamos a escribir. Quería generar un mood de nostalgia y me la imaginé manejando camino a la playa y se cumplió el cometido de hacer un universo alrededor de esta canción”, dijo el cantautor en entrevista con Publimetro.

“Me Acuerdo de Ti” es un tema que no habla de una separación dolorosa, sino del lindo recuerdo de un examor el cual no pudo ser pero al final uno se alegra por todo lo que vivieron y lo que están logrando aunque ya no estén juntos, todo por el cariño que en un momento se tuvieron, “Estuvo padre aquel viaje que hicimos estuvo chido. No estamos juntos, pero si tuvimos momentos cool, es rendirle un cierto guiño lindo de cariño y melancolía, a lo mejor no terminó bien, pero bueno, te tengo una estima y está padre”, compartió Juan Solo.

Juan Solo presenta su nuevo sencillo “Me Acuerdo de Ti”. / Foto: Cortesía

Hablando de la música, Juan Solo comentó que no quiero dejar de ser esa persona que se sorprende con las cosas que le pasan, “Siento que es súper lindo ver eso que nació en hojas de papel y después convertirlo a personas realidades e historias”, expresó.

Con respecto a su presentación en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el próximo jueves 30 de noviembre, Juan Solo compartió lo siguiente, “Lo estoy tratando más como un regalo, voy a tocar en un lugar que me encanta y lo voy a hacer lo mejor que pueda y voy a traer las mejores canciones y los mejores arreglos”.

Por otro lado, en mayo, estrenará otro sencillo y en septiembre será el lanzamiento del álbum junto a una película o cortometraje de todos los videos musicales de dicho material discográfico, los cuales se unen y forman una cinta, “Tenemos que hacer un una proyección, yo creo que eso va a ser súper cool, siento que si ves estos videos por separado son como piezas de rompecabezas, que sabes que forman parte algo, pero no entiendes bien que es, entonces cuando ya los vean todos juntos van a entender todo, me convertí en escritor de una película”, compartió.

Por último, Juan Solo reveló que entre componer y cantar, prefiere cantar, “Yo sabía que iba a cantar sin haber hecho ni una canción. Cuando empecé a componer ya había dejado la carrera de Medicina, ya había tomado esas decisiones. Gracias a Dios me topé con la fortuna de escribir rolas y de hacerlo bien y de tener talento para hacerlo, pero si no, sería intérprete, sí o sí”.

NADIE, repito NADIE se puede rajar eh. Allá nos vemos... 👌🏽🥲https://t.co/iX9WQNAFQG pic.twitter.com/YPYcl1HGRd — JuanSolo (@soyjuansolo) April 11, 2023

