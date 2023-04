Corridos tumbados: ¿Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H marcan el nuevo rumbo de la música mexicana?

Así como en su momento se dijo que el género urbano solo sería algo pasajero, ahora el corrido tumbado se posiciona no solo en México y desbanca a artistas como Bad Bunny, con exponentes que están dejando huella en la música en medio de críticas: unos desvalorizan este tipo de canciones, mientras que otros le rinden culto.

Los corridos tumbados parecen ser el género musical prominente en varias partes de Latinoamérica y Estados Unidos con Junior H, Óscar Maydon, Peso Pluma, Fuerza Regida, Natanael Cano, como líderes de este subgénero musical derivado del corrido, con tintes de urbano, rap, hip-hop, trap y e incluso reguetón, además de que las letras son explícitas y hacen apología a distintos delitos, como el tráfico de drogas, robo o armas, por lo que los denominas bélicos.

Estos artistas han cambiado las reglas del juego con todo el mundo en contra. Incluso fenómenos como Peso Pluma, quien se presentó este fin de semana en el Festival Coachella junto a Becky G, ya se ubica en el Top 5 de Spotify a nivel global.

Pepe Aguilar habló sobre los corridos tumbados y pesa a protagonizar una polémica con Natanel Cano en 2020, reconoció que las nuevas generaciones están creando un fenómeno muy peculiar.

“Hace tiempo escuché una rolita de Codiciado con Natanael Cano (De a de veras) y muy buena, ya es otra onda. Cuando empecé a escuchar los corridos tumbados dije que no me gustaban, pero cuando escuché el urbano con la guitarras y este tipo de introducciones, que igual no estaba muy de acuerdo con las letras, me pareció que estaban empezando como a agarrarle la onda; es decir, aprender a rimar correctamente, aprender a pasar bien la energía a la palabra, eso logra una nueva música muy distinta y es una evolución chida, porque no es ranchero, no es mariachi, no es banda, es un rollo diferente como se expresan los jóvenes”, compartió Pepe Aguilar

Durante una charla con Publimetro, Armando Ramos exintegrante de Calibre 50, también nos dio su apreciación sobre el tema.

“Hay muchísimo talento en las nuevas generaciones. Es normal que las nuevas generaciones adopten diferentes estilos musicales y los mismos jóvenes están haciendo los corridos nuevos. Me gustan las combinaciones que hacen, porque están creando su estilo y eso es súper importante. Ellos vienen a revolucionar la música y están dejando claro que quieren marcar territorios. Para mí es súper acertado y chingón que las nuevas generaciones estén marcando esa tendencia que es parte de de la evolución en la música y hay que adaptarnos, nos guste o no”.

Ruta del Corrido tumbado

Cada vez se suman más artistas al fenómeno del corrido tumbado y sus fusiones, pero hay tres jóvenes que lo han popularizado y dado fuerza en los últimos años.

Peso Pluma (23 años)

Es conocido por sus letras crudas y sus melodías contagiosas. Habla sobre la vida en las calles y la lucha por sobrevivir en un ambiente hostil. Algunas de sus canciones más populares incluyen Ella Baila Sola, El Belicon y PRC.

Pese a las críticas y señalamientos, el intérprete de tan solo 23 años ya superó a Bad Bunny, Shakira, Rosalía, Adele y Harry Styles en la plataforma de Spotify.

Natanael Cano (22 años)

El cantante de corridos tumbados rompió con las barreras de la industria al aparecer en el Late Night Show de Jimmy Kimmel. El cantautor y líder de la nueva corriente del regional mexicano, con su peculiar voz ya grabó con Alejandro Fernández, C. Tangana, Steve Aoki y Bad Bunny.

Junior H (23 años)

Suele mezcla su voz con instrumentos de cuerdas y produce sus propias pistas. Algunas de sus canciones más populares incluyen Atrapado En Un Sueño, Ella y Mente positiva.