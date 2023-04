Con solo 11 pesos, hombre invita a su crush para compartir un café y esta lo llama tacaño

Para muchas personas, el amor es uno de los sentimientos más importantes, sin embargo, otras aseguran que se requieren más factores para tener una buena relación. Entre estas posturas una mujer dedicó cuestionar a sus seguidores: “¿Cuál ha sido su peor experiencia con un tacaño?”.

Entre todas las respuestas, cientos de internautas se sorprendieron con la que realizó Mónica: “Estaba mame y mame y mame y mame que saliéramos hasta que accedí. Me llevó a un Vips y cuando nos trajeron la carate me dijo que si pedíamos UN café para los dos porque solo traía 11 pesos”.

La intención es lo que cuenta. Posted by Solo en México on Friday, April 14, 2023

Algunas personas aseguraron que sí se trata de un avaro, pero otras expresaron que era un joven que, pese a tener muy poco dinero, lo quiso compartir con su crush para pasar un gran momento sin pensar en lo económico: “La intención es lo que cuenta”, es la descripción que colocó la cuenta de Facebook que subió el suceso.

“Por eso no hay que esperar a que un hombre nos Invite, una es perfectamente capaz de ir sola a donde te dé la gana y pedir lo que se te hinche la. Gana!”, “Una novia me dijo que saliéramos a comer y que ella iba a invitar, al final me dijo que se le olvidó su cartera, pagué yo…”, o “Me invitó a comer y me hizo pagar. Ojo!!! Yo soy de compartir cuentas y de que todo sea 50/50. Pero si se supone que yo estoy invitando a alguien…”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas que relataron lo que ellos vivieron con alguien tacaño.