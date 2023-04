Jennifer López anuncia su próxima película

Jennifer López The Mother

La actriz Jennifer López no se detiene y sus proyectos están cada vez más enfocados en su éxito tanto a nivel personal como profesional. La celebridad ha mostrado su emoción por los detalles de ‘The Mother’, la película que se estrenará el 12 de mayo y ella es la protagonista.

A través de la plataforma Netflix se podrá ver esta nueva historia que trata de una temible asesina interpretada por López que abandona su escondite para proteger a su hija, a quien entregó en adopción hace varios años mientras intenta huir de unos hombres muy peligrosos.

Inicialmente el estreno de ‘La Madre’ estaba previsto para el año 2022, sin embargo, Netflix decidió que el lanzamiento de la cinta sea el presente año ya que la plataforma de entretenimiento considera que será la propuesta de acción más esperada por los fanáticos de Jennifer.

Aficionados del cine

Los internautas se expresaron: “Dios mío, no puedo esperar, reina”, “Jenniferrrrrr Dios mío, no voy a poder dormir esta noche sabiendo que mañana tenemos el trailer ahhhhh!”, “Estoy súper emocionada de ver”, “¡Estoy tan emocionada! Los Afflecks conquistan el mundo”, “No puedo esperar para ver esta película”.

“Estoy muy emocionada, me encantan las películas de Jennifer López, está se ve súper entretenida, Gracias por la recomendación Netflix, excelente acierto, ya estoy preparada para verla”.

“OMG Estoy paralizado desde su anuncio, Jennifer Es maravillosa, una actriz de primer Nivel, no hay nada que ella no haga bien, Diosa Latina brutal, Netflix por Favor más películas épicas con ella, me encantaría verla en un personaje de superheroe, sería Genial”, son solo algunos de los más de 7 mil mensajes que recibió Jlo en Instagram y YouTube.

La actriz está lista para que todos los amantes del cine vean esta nueva historia de acción que se suma a la lista de grandes proyectos audiovisuales en su vida.