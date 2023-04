Jennifer Lopez lanza su marca de bebidas alcohólicas y es tachada de “insensible”

Jennifer Lopez está en el ojo del huracán, no por su matrimonio con Ben Affleck o por marcar tendencia en la moda. Ahora, desató la polémica al lanzarse como empresaria de una marca de bebidas alcohólicas hechas con tequila y vodka.

“El secreto está fuera!!! Estoy orgulloso de compartir contigo Delola mi nueva colección de únicos nivel de mixología lista para disfrutar de spritzes”, dijo en sus redes sociales.

La página oficial describe los preparados: “están diseñados para liberarte. Nuestros spritzes artesanales de clase mundial listos para disfrutar han sido cuidadosamente elaborados con licores de primera calidad, productos botánicos naturales, son más bajos en calorías y no contienen gluten. Con Delola, puede tener toda la diversión sin todo el esfuerzo Cóctel espumoso elaborado con tequila premium, toronja y flor de saúco. Una Paloma elevada con notas de pomelo maduro y delicioso, rica flor de saúco y una pizca de sal”.

Algunos aplaudieron la nueva faceta de la artista, quien no toma ni una gota de alcohol; mientras otros le manifestaron su molestia por promover el abuso entre mujeres y hombres.

“Te lo debemos todo, has sido el mejor ídolo y ejemplo a seguir a seguir, tienes el mayor impacto en mi vida todos los días estoy orgulloso de admirarte. Te amooo”, comentó un fan.

“Esto es súper decepcionante teniendo en cuenta que no bebe y está casada con un alcohólico en recuperación. Qué tal si apoyamos a los pequeños negocios en lugar de los famosos abofeteando su nombre en lo que sea que quieran ganar más dinero”, “Oh, guau. Esto es decepcionante. ¿Por qué no crear una marca de NA teniendo en cuenta que has sido franco sobre los efectos negativos del alcohol y que tú mismo no bebes? Esto se siente tan fuera de marca para ti, realmente curioso por qué estás vendiendo alcohol”, “Eres muy insensible ante los problemas de tu esposo”, comentaron algunos.

Los mensajes se acumularon en su cuenta de Instagram, “Generalmente soy un gran fan de todo lo que haces, pero esto es una gran decepción. Hay tanto alcohol que se comercializa hacia las mujeres específicamente y no es sorprendente que el número de mujeres que luchan con el alcohol se esté disparando. Aprecio que tengas una marca para cultivar, pero ¿por qué no glamorizar cócteles en su lugar?”, “Estoy decepcionado de que estés promoviendo una bebida alcohólica cuando tu marido tiene un serio problema con la adicción al alcohol. Y tengo entendido que no bebes”, “¿Por qué no promover el sin alcohol? Y tampoco es tan fácil encontrar los ingredientes en el sitio web”.