Juan Rivera confirma si será el reemplazo de Adamari López

Tras la salida de Adamari López del programa ‘Hoy Día’, se intensificó el rumor de que Juan Rivera sería su reemplazo. Ante estas aseveraciones, el hermano de Jenni Rivera señaló que sí se encuentra de conversaciones con Telemundo pero no para sustituir a la chaparrita de oro.

Juan Rivera asegura que será el reemplazo de Adamari López en ‘Hoy Día’ y así reaccionó el público en las redes https://t.co/JUms1JcBog — La Vibra (@LaVibraUS) April 15, 2023

Rivera habló con los presentadores del programa ‘Chisme No Like’, conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani, desde YouTube. Juan se mostró abierto a responder los cuestionamientos de sus conductores y afirmó que está en pláticas con Telemundo para ingresar al programa matutino “Hoy Día”.

“Efectivamente sí hay cosas que se están trabajando por ahí. Obvio no puedo dar detalles, pero de que yo reemplace a alguien jamás”, agregó.

Esta posibilidad de que el ex integrante de La Casa de los Famosos esté como conductor del programa no resultó muy agradable para los televidentes y usuarios de las redes sociales y se descargaron los fans a través de mensajes. “Adamari es la mejor una gran profesional y ella donde esté siempre va a brillar no le hace falta Telemundo y ese programa de Hoy Día sin Adamari ya no es igual”, “Juan Rivera???? No pudieron agarrar algo menos pior”.

“Que increíble que Juan Rivera siempre ha criticado los medios de farándula y ahora va a ser parte, que irónico”, “Definitivamente Telemundo está cayendo muy bajo mira que sustituir a Adamari con los disque segmentos de este hombre”.

“Realmente TELEMUNDO va cuesta abajo en su rodada! Este Señor tendrá sus habilidades no lo dudo pero como conductor de un programa televisivo, tiene que darse UN MILAGRO y más ocupando el espacio que dejó Adamari”, son algunos de los comentarios de los seguidores.

En medio de la entrevista se hicieron bromas ya que se rumora que Juan Rivera hizo ciertas exigencias al canal de televisión, por esa razón negó que en la negociación él haya pedido una casa con piscina. “No sé ni nadar”, dijo entre risas. También aclaró que no había pedido dos autos.