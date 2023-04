Belinda también presume su abdomen pero no como el de Cazzu

Lluvia de comentarios han surgido con el embarazo de Cazzu y evidentemente los seguidores no han parado de darle rienda suelta a la imaginación, pues alegan que Belinda también quiere presumir su abdomen pero no precisamente como el de Cazzu sino con un estómago bastante plano, por esa razón, los internautas afirman que esa sería su “foto de la venganza”. ¿Estará lamentándose no ser ella la madre del primer hijo de Nodal?

Chécalo:

También le decían "de lo que se salvó Belinda", y se hizo un alboroto en redes sociales. 😁 https://t.co/7YyVlsJYjw — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) April 17, 2023

Fue evidente que a Cazzu se le notara la panza en pleno concierto y Nodal aunque no ha expresado en redes sociales su felicidad por la noticia, también hizo un anuncio donde dijo que será papá durante su presentación en la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, y brindó con sus seguidores por la llegada de su primogénito con la rapera argentina.

“A todos mis fans de corazón que siempre están para mí, que siempre están apoyándome, darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el amor. ¡Así que arriba, abajo, al centro y pa’ dentro!”, dijo el intérprete de ‘Ya no somos, ni seremos’.

Belinda imita a Cazzu

La cantante Belinda siempre imaginó convertirse en mamá junto a su querido Nodal. Las condiciones de la vida fueron dando otros pronósticos y luego de darse a conocer la noticia del embarazo de la pareja, la mexicana publicó unas fotografías con su abdomen completamente plano.

Los internautas escribieron: “Si Belinda tu abdomen plano, no tienes bebé ahí”, “Belinda quiso opacar a Cazzu porque ella quería tener hijos con Nodal”, “te comieron el mandado”, “Posa como Cazzu y hasta enseña el vientre”, son algunos de los mensajes.

Por ahora los fans siguen disfrutando del momento que vive la pareja de futuros papás y esperan que el nuevo bebé sea tan lindo como Belinda.