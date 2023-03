¡Belinda habla por primera vez de Cazzu! Así respondió a los comentarios que hizo la actual pareja de su ex sobre ella

Finalmente, Belinda decidió hablar de Cazzu, en vista de los buenos comentarios que expresó la argentina sobre ella hace unas semanas, y que tomó a varios de sorpresa, ya que muchos esperaban todo lo contrario.

En vista de que Christian Nodal y Belinda no acabaron en buenos términos su relación, y de las muchas indirectas, y no tan indirectas, que se han enviado, algunos pensaban que la actual pareja del cantante mexicano no la tendría en muy buena estima.

Cuando la cantante argentina Cazzu fue cuestionada sobre el trabajo de Belinda, solo tuvo palabras amables hacia ella y ahora fue el turno de Beli. 🥰#belinda #cazzu #mas23tv📺 pic.twitter.com/iQjJoAbczX — Canal +23 (@mas23tv) March 29, 2023

“Ella es una artista increíble, ella tiene una carrera mucho más grande y mucho más larga. Yo crecí escuchando su música y le tengo respeto”, expresó Cazzu cuando le preguntaron sobre las constantes comparaciones que hacía la prensa sobre ellas.

También te puede interesar:

Cazzu confiesa que sigue la carrera de Belinda: “le tengo mucho respeto”

Prima de Belinda asegura saber dónde se encuentra la madre de Luis Miguel

Christian Nodal y Cazzu estarían en la espera de su primer hijo

Belinda declara su admiración por Cazzu

“La gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto... ¿quién me compara? Me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada o tal vez no estoy tan atenta a las cosas en realidad”, dijo Cazzu de Belinda hace semanas.

Cazzu habló de Belinda, luego de asegurar que la argentina está embarazada de Nodal pic.twitter.com/JoWbai1yv1 — Lo + viral (@VideosVirales69) March 1, 2023

Así que, cuando algunos reporteros interceptaron a la cantante en el Aeropuerto Internacional de México, luego del incidente que tuvo con un fan en una de sus presentaciones, la también actriz habló de Cazzu.

“Cazzu me encanta, es una súper artista, la admiro mucho y me encanta su trabajo, está hermosa”, expresó Belinda antes de despedirse de los reporteros.

Con respecto al fan que la abrazó con demasiada intensidad cuando se coló al escenario mientras ofrecía un concierto, la artista aclaró que sí la lastimó un poco, pero nada tan grave como para tener que ir al médico, y dijo que probablemente no lo hizo con mala intención.