Eduin Caz dejó de seguir a todas las mujeres en Instagram para evitar problemas

Eduin Caz realizó un sorprendente anuncio a través de las historias de su perfil oficial de Instagram, que dejó sorprendido a más de uno, en particular a las mujeres que seguía.

Y es que el líder del Grupo Firme, anunció que dejó de seguir a todas las mujeres en esta popular red social para, según él, ya no tener problemas.

Se desconoce los verdaderos motivos que llevaron a Eduin Caz a adoptar esa medida, pero algunos rumores apuntan que fue para que la prensa dejara de especular sobre su vida sentimental, mientras otros aseguran que fue para darle seguridad a su esposa, Anahy, de que no se estaba escribiendo con nadie más.

También te puede interesar:

Eduin Caz se sincera sobre su ruptura frente al Escorpión Dorado

Eduin Caz comparte triste mensaje y preocupa a sus fans

Eduin Caz suplica a Daisy Anahy que lo deje volver a casa

¿Eduin Caz dejó de seguir a las mujeres en Instagram por su esposa?

“Mis niñas preciosas, no se enojen no estoy, no las voy a quemar (risas), las que me están diciendo que las dejé de seguir no hicieron nada malo, simplemente ya no quiero seguir a ninguna mujer, ya no quiero problemas”, fue lo que declaró Eduin Caz en su vídeo.

Eduin Caz ya no quiere problemas con mujeres y las deja de seguir en Instagram pic.twitter.com/v164UeG3Ee — Lo + viral (@VideosVirales69) April 18, 2023

Y si sumamos las otras declaraciones que ha hecho el cantante en varias entrevistas, sobre que aún está intentando recuperar su matrimonio, este podría considerarse como un pasó más que tomó para cumplir esa meta.

Recordemos que uno de los motivos que llevó a Anahy a tomarse un tiempo de su matrimonio, se debe a los constantes rumores de infidelidad por parte de Eduin Caz.

Algunos creían que el matrimonio se había acabado definitivamente porque se empezó a decir que el líder del Grupo Firme se había tapado el tatuaje con el nombre de su esposa, pero no fue cierto, ya que aún lo sigue teniendo.

También cabe aclarar que Eduin Caz no dejó a todas las mujeres en Instagram, ya que todavía sigue a varias famosas como Thalía, Yuridia, Danna Paola, Karol G y otras famosas más.

Por lo que tomó la decisión de dejar de seguir a aquellas mujeres con las que no tiene ningún tipo de relación laboral, familiar o de amistad.