LE SSERAFIM revela el tracklist de su álbum debut ‘UNFORGIVEN’

LE SSERAFIM continúa revelando nuevas piezas de información sobre su álbum debut UNFORGIVEN, desde un tracklist repleto de colaboraciones con artistas de renombre mundial, tres sesiones fotográficas conceptuales, un sofisticado trailer del álbum hasta algunos adelantos de canciones.

Mientras LE SSERAFIM (KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, KAZUHA y HONG EUNCHAE) crean persistentemente su propio camino para contar historias que solo ellas pueden contar, su récord personal de más de 1.03 millones de copias vendidas en la primera semana de preventa de UNFORGIVEN muestra no solo que son intrépidas y antifrágiles, pero también imparables.

Según el tracklist, UNFORGIVEN tendrá un total de 13 canciones. Sumando las pistas de sus EPs del año pasado, el álbum incluye siete canciones nuevas. Como muestran los adelantos compartidos esta semana, las nuevas pistas se conectan orgánicamente para transmitir el mensaje unificado del sencillo principal “UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)”, que comparte su nombre con el álbum en sí.

Con el apoyo de riffs de guitarra funk del legendario e icónico guitarrista y productor Nile Rodgers muestreando el tema principal de la película The Good, the Bad and the Ugly (1966), el sencillo principal hace una declaración clara sobre la confianza de LE SSERAFIM para enfrentarse a los prejuicios del mundo.

LE SSERAFIM anuncia ‘UNFORGIVEN’, su álbum debut a lanzarse el 1 de mayo. / Foto: SOURCE MUSIC

Otra pista del álbum, “Between you, me and the lamppost”, también despertó la curiosidad de muchos, ya que el tracklist también reveló que las cinco integrantes contribuyeron a escribir su letra. HUH YUNJIN también figura como productora junto al dúo de productores 13 y el cantautor coreano JUKJAE. UNFORGIVEN estará disponible en todas las plataformas el 1 de mayo de 2023.

